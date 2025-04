Wykluczenie cyfrowe szczególnie dotyka generacji silver. T-Mobile wystartował z darmowymi kursami z obsługi smartfona

– Wykluczenie cyfrowe seniorów w Polsce jest bardzo dużym problemem, który był nieuświadomiony do momentu pandemii. Badania pokazują, że blisko połowa osób, która jest dotknięta cyfrowym wykluczeniem, to seniorzy. Mówi się, że blisko 70 proc. z nich w ogóle nie korzysta z internetu. Wiemy, że technologia potrafi być oknem na świat, z którego seniorzy rezygnują ze strachu przed tym, co się może wydarzyć – mówi agencji Newseria Olga Wółkiewicz-Kosior, kierowniczka Działu ESG w T-Mobile Polska.

Według danych Eurostatu w 2023 roku 44 proc. Polaków posiadało przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe przy średniej unijnej na poziomie 56 proc. Ten odsetek jest jeszcze niższy w przypadku seniorów – podstawowe umiejętności cyfrowe ma jedynie 13 proc. z nich. Wśród osób, które nigdy nie korzystały z internetu, największą grupę w 2023 roku stanowiły osoby w wieku 60–74 lata (niemal 2 mln, 75 proc.)

Z kolei raport GUS „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2023 roku” wskazuje, że 62 proc. osób w wieku 60–74 lata korzystało z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie. Udział użytkowników internetu w tej grupie wieku był nadal dużo niższy niż u młodszych. Wśród osób w analizowanej grupie wieku odsetek tych korzystających z internetu, które posiadają co najmniej podstawowe ogólne umiejętności cyfrowe, wyniósł 15,4 proc. Najczęściej wykonywanymi czynnościami przez osoby starsze było czytanie online wiadomości, gazet lub czasopism, wyszukiwanie informacji na temat zdrowia własnego lub bliskich oraz informacji o towarach lub usługach. Osoby starsze znacznie rzadziej niż młodsze korzystały ze stron internetowych lub aplikacji jednostek administracji publicznej, a także z możliwości dokonywania zakupów przez internet.

Z myślą o takich osobach T-Mobile prowadzi projekt społeczno-edukacyjny Sieć Pokoleń, w ramach którego burzy bariery cyfrowego wykluczenia seniorów w Polsce.

– W ramach projektu chcemy dotrzeć do osób starszych i pokazać im pozytywną stronę technologii. Skupiamy się na edukacji, ale próbujemy to robić w sposób bardzo prosty i dostępny dla każdego, niezależnie od tego, jaki jest punkt wyjścia i jaki jest poziom wiedzy osoby, która bierze udział w projekcie – wskazuje Olga Wółkiewicz-Kosior.

Raport „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”, przygotowany przez Fundację Digital Poland we współpracy z GfK Polonia i T-Mobile Polska, podaje, że osoby starsze częściej odczuwają, że technologia jest dla nich zbyt skomplikowana (37 proc. seniorów). Dlatego też celem projektu Sieć Pokoleń jest oswajanie seniorów z podstawowymi technologiami.

– Pokazujemy seniorom, że jest tego dużo więcej i tak naprawdę technologia stoi przed nimi otworem. Mogą być w kontakcie z wnukami, cieszyć się wysyłanymi filmami z zajęć baletu albo ze strzelonego na boisku gola, mogą zrobić zakupy online, umówić się do lekarza, to wszystko jest w zasięgu ich ręki – podkreśla ekspertka T-Mobile.

We współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej T-Mobile organizuje warsztaty „Cyfrowy świat dla każdego”, które odbywają się we wtorkowe poranki w Magenta Experience Center, salonie T-Mobile w Westfield Mokotów w Warszawie. Kurs podstawowy potrwa od 1 kwietnia do 6 maja (z wyjątkiem 22 kwietnia).

– Zaczynamy od podstaw i rozpracowujemy budowę telefonu, czyli pokazujemy, gdzie go włączyć i wyłączyć, jak ustawić PIN, hasło, jak włączyć tryb samolotowy. Przechodzimy przez kolejne tematy, czyli na przykład czym jest sieć Wi-Fi, jak wysłać SMS-a, MMS-a, jak zapisać kontakty, jak korzystać z social mediów czy komunikatorów – wymienia Olga Wółkiewicz-Kosior.

20 maja z kolei wystartuje kurs zaawansowany – także z obsługi smartfona, ale dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i poznać nowe umiejętności.

Oprócz warsztatów stacjonarnych T-Mobile przygotował też kurs online na stronie www.siecpokolen.pl, aby bez względu na miejsce zamieszkania każdy mógł zdobyć wiedzę z obsługi telefonów. Kurs prowadzi Konrad Koterba, twórca internetowy i pasjonat technologii. Tematy odcinków wideo odpowiadają zagadnieniom, które poruszane są podczas warsztatów stacjonarnych.

– W poznawaniu nowych technologii najbardziej istotne jest burzenie barier i pozbycie się wewnętrznego lęku, że ja mogę coś zepsuć, mogę źle kliknąć, pojawi mi się jakieś okienko, co ja mam zrobić. Na takie właśnie momenty staramy się przygotować naszych kursantów zarówno stacjonarnie, jak i internetowo. Jeżeli pozbędziemy się tego lęku, to technologia stanie się dla nas zjadliwa, a ma ona przecież ułatwić nam życie – podkreśla Konrad Koterba.

Raport „Technologia w służbie społeczeństwu” wskazuje, że choć osoby starsze częściej odczuwają, że technologia jest dla nich zbyt skomplikowana, to jednocześnie widzą w niej wiele korzyści i są otwarci na technologiczne innowacje, takie jak np. monitorowanie zdrowia za pomocą opasek. Kluczowe jest jednak, by przełamać barierę strachu w kontakcie ze smartfonem czy podczas korzystania z internetu.

– Cały świat wchodzi w technologię cyfrową, jeżeli my nie wejdziemy, to po prostu nie będziemy znali tego świata, będzie dla nas obcy. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby jednak tę technologię ruszyć i za nią podążać – przekonuje Irena Wielocha, influencerka, autorka książki i profilu Kobieta Zawsze Młoda. – Warto burzyć bariery. Jest to trudne i trzeba się trochę wysilić, ale bardzo dużo się na tym zyskuje. Ja korzystam bardzo dużo z aplikacji, robię zakupy przez aplikacje, sprawdzam, gdzie co można kupić. Również media społecznościowe są bardzo fajne dla osób, które rozsądnie z nich korzystają, dlatego że można się dużo dowiedzieć. To jest też bardzo duża wartość, bo można wymienić swoje poglądy, a przed telewizorem nic się nie wymieni.

T-Mobile już od kilku lat realizuje różnorodne działania z zakresu cyfrowego włączenia, aby przełamywać bariery komunikacyjne i technologiczne wśród seniorów. Firma przygotowała szkolenie online w czasie pandemii, aby wprowadzić seniorów w cyfrowy świat. Walczy też z wykluczeniem ekonomicznym.

– We współpracy z Fundacją „Pod Dębem” właściwie od czasu pandemii przekazujemy jej podopiecznym laptopy, aby osoby z domów seniora również mogły korzystać na równych zasadach z technologii – mówi Olga Wółkiewicz-Kosior.

Od lutego 2023 roku klienci T-Mobile mogą korzystać ze specjalnej usługi na infolinii „8 dla seniora”, gdzie otrzymują pomoc od przeszkolonych konsultantów, którzy zapewniają wsparcie dostosowane do potrzeb starszych osób – z cierpliwością, uważnością i zrozumieniem wyjaśniając wszelkie zapytania. Infolinia została wyróżniona certyfikatem „OK Senior” i obsługuje średnio ponad 11 tys. połączeń miesięcznie.

