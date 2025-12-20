OSHEE nawiązało współpracę z Kacprem Tomasiakie

Nowy talent w drużynie OSHEE

OSHEE od lat współpracuje ze sportowcami, którzy inspirują nie tylko osiągnięciami, lecz także sposobem, w jaki myślą o codzienności. Marka stawia na autentyczne historie, naturalność, konsekwencję i sportową pokorę - wartości, które Kacper Tomasiak reprezentuje od początku swojej drogi.

„W sporcie każdy dzień zaczyna się od pracy i kończy regeneracją. Nawodnienie, koncentracja i balans są dla mnie kluczowe. Dlatego cieszę się, że to właśnie OSHEE będzie towarzyszyło mi w kolejnych wyzwaniach, nie tylko sportowych, ale każdego dnia. Ta współpraca jest naturalnym rozwinięciem tego, jak wygląda moje trenowanie i codzienność, zwłaszcza, że łączy nas wspólne podejście: dawać z siebie wszystko, a jednocześnie czerpać radość z drogi. To daje mi poczucie, że rozwijam się nie tylko jako sportowiec, ale też w tym, jak funkcjonuję na co dzień” – mówi Kacper Tomasiak.

Konsekwencja w drodze do celu

Kacper Tomasiak należy do najbardziej obiecujących zawodników nowego pokolenia skoczków narciarskich. Już na początku sportowej kariery pokazał, że potrafi łączyć dojrzałość techniczną z odwagą na progu. Minione lato tylko to potwierdziło - regularne, mocne skoki, rekord obiektu w Hinterzarten oraz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego umocniły jego pozycję w międzynarodowym środowisku.

„Kacper pokazuje, że na sportowy rozwój składa się znacznie więcej niż tylko trening i wynik, ale też codzienne wybory, zdrowe nawyki i odpowiednie dbanie o organizm, w tym prawidłowe nawodnienie. Wierzymy, że świadome podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia jest ważne nie tylko dla profesjonalistów, lecz dla każdego, kto chce żyć aktywnie i w dobrym rytmie. Wspierając Kacpra, kontynuujemy naszą obecność u boku polskich sportowców, którzy też odnoszą sukcesy na arenach międzynarodowych. Jesteśmy z nimi nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się zgodnie z założeniami, ale również w chwilach, które uczą pokory i pozwalają budować siłę na kolejne etapy. To właśnie ta droga, złożona z różnych momentów, jest dla nas lekcją i inspiracją do tego, żeby się rozwijać. Każdy ma własny rytm i własną drogę do sukcesu, a OSHEE chce być tam, gdzie koncentracja, wytrwałość i codzienne nawyki mają największą wartość. Chcemy towarzyszyć w chwilach, które mają znaczenie” - podkreśla Tadeusz Czarniecki, Dyrektor Marketingu OSHEE.

Sport i nauka w jednym rytmie

Choć kariera Tomasiaka przyspiesza, to dba on również o to, by rozwój nie ograniczał się tylko do skoczni. Łączy treningi i wyjazdy na zawody z edukacją, traktując ją jako ważną część swojej codziennej pracy. W październiku rozpoczął studia na Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Nawet przy tak wymagającym harmonogramie startów, Tomasiak potrafi znaleźć przestrzeń na naukę – pokazując, że współczesny sportowiec buduje formę nie tylko fizycznie, lecz także mentalnie i intelektualnie. To perspektywa bliska OSHEE, dla której świadome codzienne nawyki są podstawą długotrwałej równowagi.

W ramach współpracy logo OSHEE widoczne jest na kasku i czapce młodego skoczka, a produkty marki dbają o prawidłowe nawodnienie Kacpra Tomasiaka w trakcie treningów i zawodów.