Alicja Szemplińska na preselekcjach do Eurowizji 2026. Jej kreacja przypominała zbroję

Zbroja i blokowiska w występie

Przed rozpoczęciem telewizyjnych koncertów to właśnie ta piosenkarka dominowała we wszystkich plebiscytach organizowanych przez miłośników konkursu. Alicja Szemplińska zaprezentowała publiczności utwór zatytułowany „Pray”, pojawiając się przed kamerami w charakterystycznym, srebrnym gorsecie i naszyjniku przypominającym rycerską zbroję. Wokalistce towarzyszyła na scenie grupa czterech tancerzy, jednak sama oprawa wizualna należała do dość powściągliwych. Ciekawym akcentem odnoszącym się do rodzimego krajobrazu była projekcja przedstawiająca warszawskie blokowiska.

Główny ciężar całego widowiska spoczął na perfekcyjnym wokalu oraz starannie zaplanowanej grze świateł. Choć w sieci przeważają entuzjastyczne opinie, część widzów wskazuje na drobne niedoskonałości lub przyznaje, że miała nieco inną wizję inscenizacji. Mimo tych krytycznych głosów aktywność internautów wciąż potwierdza pozycję Szemplińskiej jako bezwzględnej liderki w wyścigu o europejską scenę.

Statystyki: Alicja Szemplińska kontra Basia Giewont na YouTube

Zainteresowanie poszczególnymi kandydatami można łatwo zmierzyć za pomocą statystyk z platform społecznościowych, gdzie obecnie zdecydowanie prowadzi wykonawczyni utworu „Pray”. W chwili publikacji materiału jej profil na Instagramie zgromadził ponad 2 tysiące serduszek, zostawiając daleko w tyle zajmującego drugą pozycję Staśka Kukulskiego z wynikiem ponad 700 polubień. Sytuacja wygląda znacznie bardziej wyrównanie na platformie YouTube, gdzie czołowa czwórka kandydatów notuje po około 5,5 tysiąca odtworzeń.

W tym zestawieniu uwzględnieni są Alicja Szemplińska, Stasiek Kukulski, Piotr Pręgowski oraz Basia Giewont. To właśnie ta ostatnia artystka zdobyła tam najwięcej, bo aż 850 pozytywnych ocen, a Alicja znalazła się tuż za nią z wynikiem 820 lajków. Ostateczną decyzję i wpływ internetowych sympatii na oficjalne wyniki poznamy 8 marca podczas emisji programu „Pytanie na śniadanie”.

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026.

Najbliższa, jubileuszowa siedemdziesiąta edycja tego potężnego muzycznego wydarzenia zostanie zorganizowana na terenie austriackiego obiektu Wiener Stadthalle w Wiedniu. Prawa do goszczenia europejskich delegacji przypadły temu państwu w efekcie zeszłorocznego triumfu artystki występującej pod pseudonimem JJ, która podbiła serca widzów piosenką „Wasted Love”. Zmagania artystów podzielono na dwa koncerty półfinałowe, które odbędą się 12 i 14 maja 2026 roku. Zwycięzcę całego konkursu wyłoni z kolei wielki finał, zaplanowany w harmonogramie na 16 maja.

