Czterolatek wypadł z okna na trzecim piętrze! Tuja uratowała mu życie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-07 17:52

Czteroletni chłopiec spadł z okna na trzecim piętrze bloku przy ulicy Górniczej w Woli (woj. śląskie). Jak przekazały służby, dziecko było przytomne i nie miało widocznych obrażeń. Policja ustala, jak doszło do tego groźnego zdarzenia.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Dramatyczne zgłoszenie. Dziecko spadło z trzeciego piętra

Do wypadku doszło w piątek, 6 marca, o 17:44. Z relacji przekazanej TVN24 przez podkomisarz Jadwigę Śmietanę z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie wynika, że w chwili zdarzenia chłopiec znajdował się pod opieką ojca.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko było pod opieką ojca, mężczyzna był trzeźwy. Trwają ustalenia dokładnych okoliczności tej sprawy – wyjaśniała policjantka w rozmowie z TVN24.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek na DK1. Motocyklista nie żyje, droga zablokowana!

Tuja złagodziła upadek

Jak opisują strażacy cytowani przez TVN24, ogromną rolę w uratowaniu dziecka odegrała rosnąca pod blokiem tuja. To właśnie na nią spadł czterolatek, co znacząco zamortyzowało uderzenie.

Ogniomistrz Tomasz Tomanek z pszczyńskiej straży pożarnej relacjonował, że chłopiec był przytomny i nie miał widocznych obrażeń, a strażacy udzielili mu pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych.

Lądował śmigłowiec LPR

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podaje lokalny portal Pless.pl, załoga LPR oceniła stan dziecka jako stabilny. Ostatecznie chłopiec został przewieziony do szpitala karetką, w asyście lekarza z załogi śmigłowca.

Rzeczniczka LPR, Justyna Sochacka, potwierdziła w rozmowie z Pless.pl, że decyzja o transporcie naziemnym wynikała z dobrego stanu małego pacjenta.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Śledczy analizują, jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia. Na razie wiadomo jedynie, że ojciec dziecka był trzeźwy, a chłopiec znajdował się pod jego opieką. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. zabezpieczenia okna oraz to, w jaki sposób dziecko mogło się do niego dostać.

Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Wypadek w Grodkowicach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
DZIECKO
WYPADEK