Tragiczny wypadek na DK1. Motocyklista nie żyje, droga zablokowana!

2026-03-07

W sobotnie popołudnie, 7 marca, na DK1 w rejonie Czechowic-Dziedzic doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch motocykli. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. W związku z wypadkiem, trasa w kierunku Bielska-Białej została zablokowana, a policja zorganizowała objazdy. Co dokładnie się stało na drodze krajowej numer 1?

Śmiertelny wypadek na DK1. Motocyklista uderzył w barierę energochłonną

Jak poinformował podkom. Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej komendy miejskiej, trzech motocyklistów jechało DK1 w stronę Bielska-Białej. „W niewyjaśnionych na razie okolicznościach doszło do wywrotki dwóch z nich. Jeden upadł tak niefortunnie, że uderzył w barierę energochłonną i zginął na miejscu. Drugi motocyklista doznał złamań kończyn. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala” – relacjonował podkom. Kocur w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Utrudnienia na DK1 mogą potrwać kilka godzin

Grzegorz Modzelewski z Punktu Informacji Drogowej centrali GDDKiA przekazał, że do wypadku doszło około godziny 15:25. GDDKiA szacuje, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać około dwóch godzin. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami.

DK1, ważna arteria komunikacyjna, łączy północ Polski z południem i prowadzi do przejść granicznych w Gorzyczkach z Czechami oraz w Zwardoniu ze Słowacją.

