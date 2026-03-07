13-latek bił bezdomnego w galerii handlowej. Tłum nastolatków patrzył i dopingował

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-07 10:04

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się na terenie galerii handlowej w Przasnyszu. 13-letni chłopak brutalnie zaatakował 56-letniego mężczyznę w kryzysie bezdomności, zadając mu ciosy i kopniaki. Całemu zajściu przyglądała się grupa młodych dziewcząt, która wulgarnie zachęcała agresora do dalszej przemocy. Sprawą skandalicznego zachowania młodzieży zajęły się już organy ścigania, a akta trafiły do sądu rodzinnego.

policja

i

Autor: KPP w Przasnyszu/ Materiały prasowe
  • Na terenie przasnyskiego centrum handlowego 13-letni chłopiec brutalnie potraktował 56-latka bez dachu nad głową, podczas gdy towarzyszące mu dziewczyny głośno zachęcały go do bicia.
  • Mundurowi po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu szybko ustalili personalia uczestników zajścia. To młodzież z lokalnego powiatu w wieku od 13 do 16 lat.
  • Pięć uczestniczek w przedziale wiekowym 14-16 lat musiało złożyć wyjaśnienia w związku z podżeganiem do aktu przemocy. Wobec najmłodszego agresora wszczęto procedurę związaną z przejawami demoralizacji.
  • Zgromadzone przez śledczych akta sprawy zostały już przekazane do lokalnego sądu rodzinnego, który podejmie ostateczne decyzje o losie nastolatków.

Wideo z Przasnysza ujawniło agresję 13-latka wobec bezdomnego

O sprawie zrobiło się głośno 23 lutego, kiedy to lokalny portal infoprzasnysz.com opublikował w sieci wstrząsający materiał wideo. Zarejestrowane kadry ukazują młodocianego napastnika, który okłada pięściami i kopie starszego od siebie mężczyznę. Towarzyszące mu osoby nie tylko nie reagują, ale wręcz głośno się śmieją, rzucają wulgaryzmami i nakręcają chłopaka do wymierzania kolejnych ciosów. Z relacji wynika, że w pewnej chwili w rękach agresora miał nawet pojawić się młotek.

Zgłoszenie o tym bulwersującym incydencie wpłynęło do służb wieczorem 20 lutego. Informator przekazał, że to właśnie grupa nastolatek namawiała 13-letniego chłopca do fizycznej napaści na człowieka. Kiedy jednak patrole dotarły do galerii, nie zastały tam już ani sprawców, ani poszkodowanego. Kulisy policyjnych ustaleń przybliżyła asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

„Funkcjonariusze zaniepokojeni zgłoszeniem, pomimo że nie zastali osób na miejscu, zajęli się sprawą i ustalili, a następnie odnaleźli mężczyznę. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Został on przesłuchany na powyższą okoliczność. W sprawie ustalono i przesłuchano świadków oraz zabezpieczono zapis monitoringu”

Jak doprecyzowała policjantka, stróżom prawa udało się ostatecznie namierzyć całą grupę. Okazało się, że w tym skandalicznym zbiegowisku brało udział aż piętnaścioro nastolatków w wieku od 13 do 16 lat, z których wszyscy na co dzień zamieszkują teren powiatu przasnyskiego.

Polecany artykuł:

Pokazali, jak wyglądają nowe stacje metra w Warszawie. Zdjęcia robią wrażenie

Sąd rodzinny zdecyduje o losie nastolatków. Prokuratura wkracza do akcji

Głos w sprawie brutalnego zachowania młodzieży zabrali również śledczy, którzy postawili pierwsze kroki w kierunku ukarania winnych.

„Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych, zakwalifikowanych wstępnie jako podżeganie i pomocnictwo do udziału w bójce. W sprawie wobec 13-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego podjęto działania dotyczące jego demoralizacji”

Takie stanowisko przedstawiła prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Śledcza poinformowała również, że 3 marca kompletna dokumentacja w tej sprawie opuściła mury przasnyskiej prokuratury. Materiały dowodowe trafiły bezpośrednio do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przasnyszu, który zajmie się wyciągnięciem konsekwencji wobec zdemoralizowanej młodzieży.

Polecany artykuł:

Mieszkańcy Służewca chcą nowej trasy tramwajowej. Miasto odpowiada: będzie, ale…
Brutalny samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to nastolatkowie
Sonda
Czy młodzież zachowuje się gorzej niż kiedyś?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZASNYSZ
GALERIA HANDLOWA
NASTOLATEK