13-latek bił bezdomnego w galerii handlowej. Tłum nastolatków patrzył i dopingował

Na terenie przasnyskiego centrum handlowego 13-letni chłopiec brutalnie potraktował 56-latka bez dachu nad głową , podczas gdy towarzyszące mu dziewczyny głośno zachęcały go do bicia.

, podczas gdy towarzyszące mu dziewczyny głośno zachęcały go do bicia. Mundurowi po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu szybko ustalili personalia uczestników zajścia. To młodzież z lokalnego powiatu w wieku od 13 do 16 lat.

Pięć uczestniczek w przedziale wiekowym 14-16 lat musiało złożyć wyjaśnienia w związku z podżeganiem do aktu przemocy. Wobec najmłodszego agresora wszczęto procedurę związaną z przejawami demoralizacji.

Zgromadzone przez śledczych akta sprawy zostały już przekazane do lokalnego sądu rodzinnego, który podejmie ostateczne decyzje o losie nastolatków.

Wideo z Przasnysza ujawniło agresję 13-latka wobec bezdomnego

O sprawie zrobiło się głośno 23 lutego, kiedy to lokalny portal infoprzasnysz.com opublikował w sieci wstrząsający materiał wideo. Zarejestrowane kadry ukazują młodocianego napastnika, który okłada pięściami i kopie starszego od siebie mężczyznę. Towarzyszące mu osoby nie tylko nie reagują, ale wręcz głośno się śmieją, rzucają wulgaryzmami i nakręcają chłopaka do wymierzania kolejnych ciosów. Z relacji wynika, że w pewnej chwili w rękach agresora miał nawet pojawić się młotek.

Zgłoszenie o tym bulwersującym incydencie wpłynęło do służb wieczorem 20 lutego. Informator przekazał, że to właśnie grupa nastolatek namawiała 13-letniego chłopca do fizycznej napaści na człowieka. Kiedy jednak patrole dotarły do galerii, nie zastały tam już ani sprawców, ani poszkodowanego. Kulisy policyjnych ustaleń przybliżyła asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

„Funkcjonariusze zaniepokojeni zgłoszeniem, pomimo że nie zastali osób na miejscu, zajęli się sprawą i ustalili, a następnie odnaleźli mężczyznę. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Został on przesłuchany na powyższą okoliczność. W sprawie ustalono i przesłuchano świadków oraz zabezpieczono zapis monitoringu”

Jak doprecyzowała policjantka, stróżom prawa udało się ostatecznie namierzyć całą grupę. Okazało się, że w tym skandalicznym zbiegowisku brało udział aż piętnaścioro nastolatków w wieku od 13 do 16 lat, z których wszyscy na co dzień zamieszkują teren powiatu przasnyskiego.

Sąd rodzinny zdecyduje o losie nastolatków. Prokuratura wkracza do akcji

Głos w sprawie brutalnego zachowania młodzieży zabrali również śledczy, którzy postawili pierwsze kroki w kierunku ukarania winnych.

„Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych, zakwalifikowanych wstępnie jako podżeganie i pomocnictwo do udziału w bójce. W sprawie wobec 13-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego podjęto działania dotyczące jego demoralizacji”

Takie stanowisko przedstawiła prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Śledcza poinformowała również, że 3 marca kompletna dokumentacja w tej sprawie opuściła mury przasnyskiej prokuratury. Materiały dowodowe trafiły bezpośrednio do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przasnyszu, który zajmie się wyciągnięciem konsekwencji wobec zdemoralizowanej młodzieży.

