Skandal w galerii handlowej. Grupa nastolatków atakowała 56-latka

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-02-24 18:53

W poniedziałek, 23 lutego lokalne media nagłośniły skandaliczną sytuację, do której doszło w centrum handlowym w Przasnyszu. Grupa młodzieży zaczepiała tam dorosłego mężczyznę, jeden z nastolatków bił go i kopał, po czym miał wyciągnąć... młotek. Sprawą zajęła się już policja.

policja

i

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Młodzież atakowała mężczyznę w centrum handlowym

Wszystko zaczęło się od nagrania, które 23 lutego udostępniła redakcja lokalnego serwisu infoprzasnysz.com. Na filmiku zauważyć można chłopaka atakującego dorosłego mężczyznę. Dochodzi do uderzeń i kopnięć, a w tle słychać śmiechy, wyzwiska, wulgaryzmy i podpuszczanie do dalszych ciosów. W pewnym momencie nastolatek miał nawet wyciągnąć młotek.

Sprawa szybko została zgłoszona policji. Jak poinformowała asp. Ilona Cichocka, informacja o zajściu wpłynęła do dyżurnego komendy 20 lutego wieczorem. Nim mundurowi dotarli na miejsce, zarówno grupa młodzieży, jak i atakowany mężczyzna oddalili się z miejsca zdarzenia. - Funkcjonariusze zaniepokojeni zgłoszeniem, pomimo że nie zastali osób na miejscu, zajęli się sprawą i ustalili, a następnie odnaleźli mężczyznę. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Został on przesłuchany na powyższą okoliczność. W sprawie ustalono i przesłuchano świadków oraz zabezpieczono zapis monitoringu - przekazała mundurowa.

Jak dodała, według policyjnych ustaleń to młodzież miała zaczepiać mężczyznę. - Ustalono tożsamość 15 osób nieletnich uczestniczących w tym haniebnym zdarzeniu. Są to mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku od 13 do 16 lat. Policjanci cały czas prowadzą w tej sprawie czynności, ustalają i przesłuchują kolejnych świadków - zaznaczyła.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez asp. Cichocką, wobec 13-latka wszczęto postępowanie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Trwają też czynności w zakresie podżegania i pomocnictwa.

Policja apeluje do rodziców

- Przasnyscy policjanci apelują do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na to, w jaki sposób dzieci spędzają czas wolny, z kim się spotykają oraz jakie treści publikują i komentują w internecie. Brak reakcji na pierwsze przejawy agresji, braku empatii czy demoralizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych. Każde zachowanie naruszające godność i bezpieczeństwo drugiego człowieka spotka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania - zaznaczyła funkcjonariuszka.

15-latka udawała policjantkę. Cztery osoby zatrzymane w sprawie - zobacz zdjęcia:

Osoby zatrzymane w sprawie 15-latki podającej się za policjanta
Galeria zdjęć 3
Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
PRZASNYSZ