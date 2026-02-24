Skandal w galerii handlowej. Grupa nastolatków atakowała 56-latka

Młodzież atakowała mężczyznę w centrum handlowym

Wszystko zaczęło się od nagrania, które 23 lutego udostępniła redakcja lokalnego serwisu infoprzasnysz.com. Na filmiku zauważyć można chłopaka atakującego dorosłego mężczyznę. Dochodzi do uderzeń i kopnięć, a w tle słychać śmiechy, wyzwiska, wulgaryzmy i podpuszczanie do dalszych ciosów. W pewnym momencie nastolatek miał nawet wyciągnąć młotek.

Sprawa szybko została zgłoszona policji. Jak poinformowała asp. Ilona Cichocka, informacja o zajściu wpłynęła do dyżurnego komendy 20 lutego wieczorem. Nim mundurowi dotarli na miejsce, zarówno grupa młodzieży, jak i atakowany mężczyzna oddalili się z miejsca zdarzenia. - Funkcjonariusze zaniepokojeni zgłoszeniem, pomimo że nie zastali osób na miejscu, zajęli się sprawą i ustalili, a następnie odnaleźli mężczyznę. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Został on przesłuchany na powyższą okoliczność. W sprawie ustalono i przesłuchano świadków oraz zabezpieczono zapis monitoringu - przekazała mundurowa.

Jak dodała, według policyjnych ustaleń to młodzież miała zaczepiać mężczyznę. - Ustalono tożsamość 15 osób nieletnich uczestniczących w tym haniebnym zdarzeniu. Są to mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku od 13 do 16 lat. Policjanci cały czas prowadzą w tej sprawie czynności, ustalają i przesłuchują kolejnych świadków - zaznaczyła.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez asp. Cichocką, wobec 13-latka wszczęto postępowanie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Trwają też czynności w zakresie podżegania i pomocnictwa.

Policja apeluje do rodziców

- Przasnyscy policjanci apelują do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na to, w jaki sposób dzieci spędzają czas wolny, z kim się spotykają oraz jakie treści publikują i komentują w internecie. Brak reakcji na pierwsze przejawy agresji, braku empatii czy demoralizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych. Każde zachowanie naruszające godność i bezpieczeństwo drugiego człowieka spotka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania - zaznaczyła funkcjonariuszka.

15-latka udawała policjantkę. Cztery osoby zatrzymane w sprawie - zobacz zdjęcia:

3

Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie