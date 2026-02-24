Jak powstała i zmieniała się słynna Wuzetka od czasów PRL-U do dziś.

Vanessa Nachabe
2026-02-24 15:52

Dla tysięcy kierowców to po prostu droga do pracy. W rzeczywistości Trasa W-Z to ważna arteria stolicy. Choć miała być symbolem odbudowy stolicy, stała się przede wszystkim wizytówką stalinowskiej władzy.

Trasa W-Z 1955 r. i 2023 r.

i

Autor: NAC, Piotr Grzybowski/Super Express/ Narodowe Archiwum Cyfrowe
Super Express Google News
  •  Tuż po wojnie, w zaledwie 22 miesiące, odbudowano Trasę W-Z w Warszawie, symbol siły socjalistycznego państwa.
  • Otwarcie 22 lipca 1949 r. było starannie wyreżyserowanym spektaklem propagandowym, z udziałem Bolesława Bieruta i marszałków ZSRR.
  • Trasa W-Z, pierwotnie al. gen. Karola Świerczewskiego, dziś znana jako al. Solidarności, przeszła długą drogę modernizacji.
  •  Jak Trasa W-Z stała się kluczową arterią Warszawy i co zniknęło z jej krajobrazu? Sprawdź w artykule!

Warszawa. Propagandowy cud w 22 miesiące

Stolica tuż po wojnie. Miasto w ruinach, które desperacko potrzebuje nowych połączeń komunikacyjnych. Właśnie w takich warunkach, w rekordowym tempie 22 miesięcy, powstała Trasa W-Z. Przy jej budowie pracowało nawet 3,5 tysiąca robotników, a całe przedsięwzięcie było umiejętnie nagłaśniane przez propagandę jako dowód siły i sprawności socjalistycznego państwa.

Data otwarcia, 22 lipca 1949 roku, nie była przypadkowa. To rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN, najważniejsze święto państwowe w PRL, które miało symbolizować początek nowej, komunistycznej ery. Uroczystość była więc starannie wyreżyserowanym spektaklem.

Wstęga Bieruta i patron z ZSRR

Na wielkim otwarciu pojawili się marszałkowie ZSRR, a symboliczną wstęgę przeciął sam Bolesław Bierut. Nowa arteria otrzymała imię sowieckiego generała Karola Świerczewskiego, pseudonim „Walter”. Był to jasny sygnał, kto sprawuje faktyczną władzę w powojennej Polsce. Trasa, która miała służyć Warszawiakom, stała się jednocześnie pomnikiem utrwalającym obcy porządek.

Polecany artykuł:

Władza zwlekała 26 lat. Polacy sami odbudowali Zamek Królewski. Niezwykła histo…
PRL. Na czterech kółkach - Sławomir Koper

Kostka brukowa i tramwaj pośrodku. Jak wyglądała trasa w 1949 roku?

Mało kto dziś pamięta, że pierwotny wygląd Wuzetki znacząco odbiegał od dzisiejszego. Ówczesne władze nie przewidywały masowego rozwoju motoryzacji, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie. Prawie na całej długości trasę pokrywała granitowa kostka brukowa. W każdym kierunku wytyczono po dwa pasy. Wewnętrzny pas był wspólny dla samochodów i tramwajów, a tory nie były wydzielone, co dziś wydaje się rozwiązaniem skrajnie niepraktycznym.

Od Świerczewskiego do Solidarności. Nowe czasy, nowa nazwa

Prawdziwa zmiana nadeszła wraz z upadkiem komunizmu. W 1991 roku patrona z nadania Moskwy zastąpiła nazwa, która stała się symbolem, czyli aleja Solidarności. Był to symboliczny koniec pewnej epoki i początek dostosowywania trasy do współczesnych potrzeb.

W 2009 roku gruntownie zmodernizowano torowisko, co pozwoliło tramwajom przyspieszyć z 30 do 50 km/h. Siedem lat później, w 2016 roku, wyremontowano chodniki i jezdnie, ostatecznie żegnając się z historyczną, lecz niewygodną kostką.

Współczesne oblicze i... znikające Misie

Dziś Trasa W-Z to nowoczesna arteria, kluczowa dla komunikacji między Pragą, Śródmieściem i Wolą. Jedynym nostalgicznym wspomnieniem, którego nie da się już odnaleźć, są słynne praskie Misie. Ich wybieg przy al. Solidarności zniknął bezpowrotnie, pozostając jedynie w pamięci starszych mieszkańców Warszawy jako jeden z symboli dawnej Wuzetki.

Trasa W-Z 1955 r. i 2023 r.

i

Autor: NAC, Piotr Grzybowski/Super Express/ Narodowe Archiwum Cyfrowe
TOP 10 najdalszych widoków Warszawy. To nie są zdjęcia lotnicze, wszystkie zrobiono z poziomu ziemi!
Galeria zdjęć 11

Polecany artykuł:

Mało kto wie, co stało w miejscu Muzeum Polin. Historia mrozi krew w żyłach.
Sonda
Interesuje Cię historia PRL stanu wojennego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA DAWNIEJ I DZIŚ
TRASA W-Z