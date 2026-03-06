Pokazali, jak wyglądają nowe stacje metra w Warszawie. Zdjęcia robią wrażenie

Budowa stacji metra Lazurowa, Chrzanów i Karolin w Warszawie. Co dokładnie się tam dzieje?

Przyszłe stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin to obecnie miejsca intensywnych robót instalacyjnych oraz konstrukcyjnych. Ekipy budowlane pracują na poziomie peronów oraz w tunelach, a także montują nowoczesne windy i schody ruchome dla pasażerów.

- Na bemowskim odcinku drugiej linii metra zaawansowane są zarówno prace torowe, jak i wykończeniowe, a na poszczególnych stacjach widoczne są już pierwsze elementy wyposażenia. W budowanych odcinkach tunelu trwa betonowanie nawierzchni torowej - podkreślili przedstawiciele Metra Warszawskiego.

W przypadku przystanku Chrzanów ekipy budowlane planują w najbliższych dniach zasypanie zamkniętego otworu technologicznego. Roboty koncertują się również na nawierzchni chodników przy ul. Rayskiego i w okolicach wyjść. W podziemiach kładziona jest posadzka, a na ścianach montowane są aluminiowe detale i okładziny. Robotnicy stawiają stalowe szkielety wyjść oraz instalują wentylację, prąd i dźwigi. Zdecydowana większość schodów ruchomych i wind znajduje się na swoich miejscach.

- Najbardziej zaawansowane roboty konstrukcyjne na stacji Lazurowa obejmują budowę antresoli zachodniej oraz schodów peronowych, a także zamykanie ostatnich otworów technologicznych. Prowadzona jest kosmetyka żelbetu przy wejściach, trwa montaż konstrukcji stalowej pawilonu Zarządu Transportu Miejskiego przy pętli autobusowej. Prace wykończeniowe intensywnie postępują - posadzka na peronie wykonana jest w 50 proc., a na antresoli wschodniej - w 70 proc. Na poziomie -2 trwa montaż okładzin ściennych (głowica wschodnia 60 proc., zachodnia 35 proc.). Rozpoczęto również montaż sufitów podwieszanych, a w strefie biletowej na antresoli wschodniej przygotowywane są przegrody na biletomaty - poinformowało Metro Warszawskie.

W przestrzeni stacji znalazła się już przeważająca część kompletów schodów ruchomych. Pracownicy zdążyli do tej pory zamontować także blisko połowę z zaplanowanych dla tego obiektu wind.

Na terenie stacji Karolin wykonawca skupia się na budowie ostatniego wyjścia, gdzie wykop podstropowy zrealizowano w 80 procentach. W strefach technologicznych trwają roboty malarskie, tynkarskie, murarskie i glazurnicze. Pojawiły się tam pierwsze schody ruchome, a fachowcy nieustannie instalują kable elektryczne oraz ciągi wentylacyjne.

Przypomnijmy, że finałowy etap rozbudowy linii M2 obejmuje trzy stacje pasażerskie i tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Stołeczny magistrat niezmiennie zakłada, że wszelkie prace budowlane w tym rejonie zostaną sfinalizowane jeszcze w 2026 roku.

