Dantejskie sceny w samym sercu Warszawy. Kobieta wzywała pomocy

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-06 8:07

Wszystko zaczęło się od szybkiej interwencji przechodnia, który usłyszał kobietę wzywającą pomocy. Do akcji wkroczyli warszawscy strażnicy miejscy, skutecznie przerywając szarpaninę w okolicach Zamku Królewskiego. Ostatecznie dwaj mężczyźni zostali przekazani policjantom, a poszkodowanej udzielono pomocy.

Awantura w samym sercu Warszawy skończyła się interwencją strażników

Do opisywanego zdarzenia doszło w miniony weekend, a dokładnie w sobotę, 28 lutego, ok. godz. 18:30. Strażników zaalarmował wtedy przechodzień, który podbiegł do nich i poinformował o kobiecie wzywającej pomocy oraz o dźwiękach szarpaniny, dobiegających zza przystanku Stare Miasto. Funkcjonariusze z I Oddziału Terenowego od razu udali się we wskazane przez zgłaszającego miejsce. Zastali tam dwóch młodych mężczyzn oraz wyraźnie przestraszoną kobietę.

- Poszkodowana uskarżała się na silny ból lewego nadgarstka. Jak powiedziała wzywająca pomocy, napastnicy - spośród których jeden był jej byłym partnerem - zaatakowali ją i wyrwali wart 2000 złotych telefon. Funkcjonariusze ujęli obu napastników i zawiadomili o zdarzeniu policję - przekazali sami strażnicy.

Gdy trwała interwencja, na miejscu pojawiła się kolejna załoga straży miejskiej. Dzięki wyposażeniu w plecak ratowniczy jedna z funkcjonariuszek mogła opatrzyć nadgarstek kobiety. Poszkodowaną zaopiekowano się również pod kątem psychicznym. - Zebrane ustalenia oraz ujętych mężczyzn strażnicy miejscy przekazali przybyłej załodze policji - zaznaczyli funkcjonariusze.

Cała sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja świadków. Gdyby nie czujność przechodnia, który natychmiast poinformował strażników o niepokojących odgłosach i kobiecie wzywającej pomocy, mężczyźni mogliby oddalić się z miejsca zdarzenia. W podobnych sytuacjach nie warto pozostawać obojętnym - szybkie wezwanie pomocy lub przekazanie informacji służbom może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osoby poszkodowanej.

Strażnicy miejscy pomogli zaatakowanej kobiecie w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Strażnicy miejscy pomogli zaatakowanej kobiecie w Warszawie
Galeria zdjęć 4
„Łowcy głów” w akcji. Znany warszawski fotograf zatrzymany
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA
WARSZAWA