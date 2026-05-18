Poważne utrudnienia na największej ekspresówce w Polsce. Zamkną zjazdy, kierowcy mogą się zdziwić

Poważne utrudnienia na największej ekspresówce w Polsce

Na szczęście, by zminimalizować utrudnienia w ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace na S8 będzie prowadziła tylko nocą (w godzinach 20-5) i podzieli je na etapy.

Jak wyjaśnił w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego, zakończyło się układanie nowej nawierzchni na lewej części jezdni S8 w obu kierunkach, od ulicy Łabiszyńskiej do Marek i teraz prace prowadzone będą na prawej części jezdni. To niestety wiąże się z zamknięciem wjazdu i zjazdu na S8.

Nocne prace na S8. Kierowcy uważajcie na utrudnienia

Harmonogram prac zaplanowanych na najbliższe noce wygląda następująco:

W nocy z poniedziałku na wtorek (18 na 19 maja) drogowcy zajmą się frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Wówczas około godz. 22 zamknięty zostanie wjazd na S8 z ul. Łabiszyńskiej.

drogowcy zajmą się frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Wówczas około godz. 22 zamknięty zostanie wjazd na S8 z ul. Łabiszyńskiej. W nocy z wtorku na środę (19 na 20 maja) robotnicy będą frezować kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą węzła Głębocka. W tym przypadku wykonawca zapewni ręczne kierowanie ruchem.

robotnicy będą frezować kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą węzła Głębocka. W tym przypadku wykonawca zapewni ręczne kierowanie ruchem. Przez kolejne dwie noce (20-21 i 21-22 maja) drogowcy będą układać nawierzchnię, co oznacza nic innego, jak ponowne zamknięcie wjazdu z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazdu na węzeł Głębocka.

drogowcy będą układać nawierzchnię, co oznacza nic innego, jak ponowne zamknięcie wjazdu z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazdu na węzeł Głębocka. Na noc z 22 na 23 maja, już po zakończeniu prac nawierzchniowych, drogowcy zajmą się odtwarzaniem oznakowania poziomego. Jak zapewniają, wtedy nie będzie już konieczne zamykanie wyjazdu i wjazdu na S8.

Remont S8. Autobusy na objazdach

Nocne prace prowadzone na trasie S8 wpłyną również na kursowanie komunikacji miejskiej. W godzinach zamknięcia wjazdów i zjazdów autobusy linii: 132, 134, 226 i 326 będą jeździły objazdami. Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Sonda Czy Warszawa to dobre miasto dla kierowców? Tak! Koszmar! Nie da się jeździć!