Poważne utrudnienia na największej ekspresówce w Polsce. Zamkną zjazdy, kierowcy mogą się zdziwić

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-18 11:55

Kierowcy i pasażerowie, przygotujcie się na poważne zmiany! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z wymianą nawierzchni drogi ekspresowej S8 w Warszawie, na odcinku pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki, a to oznacza utrudnienia. Od 18 maja, przez najbliższe noce, kierowcy muszą liczyć się z możliwymi spowolnieniami i koniecznością zachowania szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót. Prace wpłyną również na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Wymiana nawierzchni ulicy.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z lewej strony, widoczna jest świeżo ułożona, czarna nawierzchnia asfaltowa o wyraźnie ziarnistej strukturze. Jej krawędź po prawej stronie jest nieregularna i postrzępiona, tworząc wyraźne wzniesienie nad jaśniejszym, szarym poboczem, które biegnie w głąb obrazu. W tle, po lewej stronie drogi, rozciąga się szereg białych i czerwonych barier drogowych oraz pomarańczowo-białych pachołków, wyznaczających pas robót. Dalej w tle majaczy rozmyta sylwetka samochodu i znaki drogowe, sugerujące trwające prace budowlane lub remontowe na drodze.

Poważne utrudnienia na największej ekspresówce w Polsce

Na szczęście, by zminimalizować utrudnienia w ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace na S8 będzie prowadziła tylko nocą (w godzinach 20-5) i podzieli je na etapy.

Jak wyjaśnił w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego, zakończyło się układanie nowej nawierzchni na lewej części jezdni S8 w obu kierunkach, od ulicy Łabiszyńskiej do Marek i teraz prace prowadzone będą na prawej części jezdni. To niestety wiąże się z zamknięciem wjazdu i zjazdu na S8.

Polecany artykuł:

Najstarszy mrówkojad na świecie mieszka w Polsce! Yuri niebawem skończy 30 lat

Nocne prace na S8. Kierowcy uważajcie na utrudnienia

Harmonogram prac zaplanowanych na najbliższe noce wygląda następująco:

  • W nocy z poniedziałku na wtorek (18 na 19 maja) drogowcy zajmą się frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Wówczas około godz. 22 zamknięty zostanie wjazd na S8 z ul. Łabiszyńskiej.
  • W nocy z wtorku na środę (19 na 20 maja) robotnicy będą frezować kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą węzła Głębocka. W tym przypadku wykonawca zapewni ręczne kierowanie ruchem.
  • Przez kolejne dwie noce (20-21 i 21-22 maja) drogowcy będą układać nawierzchnię, co oznacza nic innego, jak ponowne zamknięcie wjazdu z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazdu na węzeł Głębocka.
  • Na noc z 22 na 23 maja, już po zakończeniu prac nawierzchniowych, drogowcy zajmą się odtwarzaniem oznakowania poziomego. Jak zapewniają, wtedy nie będzie już konieczne zamykanie wyjazdu i wjazdu na S8.

Polecany artykuł:

„Jak za PRL-u”. Szkolny dentysta jak za dawnych lat! Czy to powrót do przeszłoś…

Remont S8. Autobusy na objazdach

Nocne prace prowadzone na trasie S8 wpłyną również na kursowanie komunikacji miejskiej. W godzinach zamknięcia wjazdów i zjazdów autobusy linii: 132, 134, 226 i 326 będą jeździły objazdami. Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Polecany artykuł:

Pijany pirat wjechał w przystanek na placu Szembeka. Niedawno zginęło tam sześc…
Sonda
Czy Warszawa to dobre miasto dla kierowców?
Trasa S8 wypadek samochodu ciężarowego z osobową Skodą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

S8
UTRUDNIENIA NA S8
UTRUDNIENIA S8
TRASA S8