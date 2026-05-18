Dziedziniec Pałacu w Wilanowie dostępny dla wszystkich. Ważna decyzja nowego dyrektora

Wilanów otwarty dla wszystkich

W poniedziałek, 18 maja ogłoszono pierwszą decyzję nowego p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotra Górajca. - Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty 23 maja wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu - zapowiedział nowy opiekun królewskiej rezydencji.

Jednocześnie Górajec doprecyzował, dlaczego do otwarcia dojdzie dopiero od soboty: - Dlaczego nie od razu? Potrzebujemy kilku dni, by przeorganizować pracę zespołu obsługi publiczności oraz odpowiednio przystosować infrastrukturę techniczną.

Nowy p.o. dyrektora wyjaśnił, że chciałby, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia – "powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Skandal wokół Pałacu w Wilanowie

Do decyzji o otwarciu dziedzińca dla wszystkich chętnych dochodzi w kilka dni po skandalu, który towarzyszył niedawnym wydarzeniom w tym miejscu.

Na początku maju, na dziedzińcu pałacowym, odbyła się bowiem impreza techno. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali takie wydarzenie w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody. Z kolei ówczesny dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paweł Jaskanis bronił swojej decyzji, twierdząc, że tego typu imprezy odbywają się w licznych zabytkowych wnętrzach na świecie, stanowiąc symbiozę współczesnej kultury rozrywkowej i obszarów kultury wysokiej.

Te wyjaśnienia nie przekonały jednak minister kultury Marty Cienkowskiej, która w ubiegły czwartek odwołała Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum po blisko 24 latach pełnienia funkcji. To nie koniec sporu o imprezę w Wilanowie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił policję, a sprawą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadził także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z kolei miasto stołeczne Warszawa wycofało patronat dla cyklu wydarzeń „Let’s make them care”, w ramach którego zorganizowany został kontrowersyjny koncert.

