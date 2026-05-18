Groźny wypadek na Mazowszu. Troje dzieci trafiło do szpitala

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-18 10:37

W ostatni weekend w miejscowości Atalin (pow. zwoleński) doszło do groźnego wypadku drogowego. Po zderzeniu dwóch osobówek troje dzieci zostało przetransportowanych do szpitala. Na miejscu pracowały służby, występowały utrudnienia w ruchu.

Groźny wypadek na drodze w pow. zwoleńskim 

Do opisywanego zdarzenia doszło w sobotę, 16 maja o poranku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Atalin. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - Volvo i Renault. Na miejsce natychmiast udali się mundurowi drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

- [...] funkcjonariusze wstępnie ustalili, że prawdopodobnie kierujący Volvo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Renault, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Volvo kierował 68-letni mieszkaniec Dębina, natomiast Renault 38-letni mieszkaniec woj. lubelskiego - przekazała oficer prasowa KPP w Zwoleniu asp. Katarzyna Słyk.

Troje dzieci przewieziono do szpitala 

W drugim z wymienionych przez funkcjonariuszkę pojazdów podróżowała dodatkowo 43-letnia kobieta, a także troje dzieci w wieku 6, 9 i 14 lat. Młodzi pasażerowie trafili do szpitala, gdzie mieli przejść dalsze badania. Choć obaj kierowcy byli trzeźwi, jeden z nich, siedzący za kierownicą Volvo, nie posiadał uprawnień. Na miejscu pracowały służby, a ruch czasowo prowadzony był wahadłowo.

Jako że w miniony weekend na drogach powiatu zwoleńskiego doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń drogowych, funkcjonariusze ponownie zaapelowali do kierujących o przestrzeganie przepisów i rozsądną jazdę. - Każda chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu czy prowadzenie pojazdu bez uprawnień mogą doprowadzić do tragedii. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie skrzyżowań oraz podczas wykonywania manewrów włączania się do ruchu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego kierowcy - podkreśliła asp. Słyk.

Wypadek na drodze w miejscowości Atalin - zobacz zdjęcia:

wypadek
Galeria zdjęć 3
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
MAZOWIECKIE
WYPADEK