Groźny wypadek na Mazowszu. Troje dzieci trafiło do szpitala

Groźny wypadek na drodze w pow. zwoleńskim

Do opisywanego zdarzenia doszło w sobotę, 16 maja o poranku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Atalin. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - Volvo i Renault. Na miejsce natychmiast udali się mundurowi drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

- [...] funkcjonariusze wstępnie ustalili, że prawdopodobnie kierujący Volvo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Renault, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Volvo kierował 68-letni mieszkaniec Dębina, natomiast Renault 38-letni mieszkaniec woj. lubelskiego - przekazała oficer prasowa KPP w Zwoleniu asp. Katarzyna Słyk.

Troje dzieci przewieziono do szpitala

W drugim z wymienionych przez funkcjonariuszkę pojazdów podróżowała dodatkowo 43-letnia kobieta, a także troje dzieci w wieku 6, 9 i 14 lat. Młodzi pasażerowie trafili do szpitala, gdzie mieli przejść dalsze badania. Choć obaj kierowcy byli trzeźwi, jeden z nich, siedzący za kierownicą Volvo, nie posiadał uprawnień. Na miejscu pracowały służby, a ruch czasowo prowadzony był wahadłowo.

Jako że w miniony weekend na drogach powiatu zwoleńskiego doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń drogowych, funkcjonariusze ponownie zaapelowali do kierujących o przestrzeganie przepisów i rozsądną jazdę. - Każda chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu czy prowadzenie pojazdu bez uprawnień mogą doprowadzić do tragedii. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie skrzyżowań oraz podczas wykonywania manewrów włączania się do ruchu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego kierowcy - podkreśliła asp. Słyk.

Wypadek na drodze w miejscowości Atalin - zobacz zdjęcia:

