Dramatyczna akcja nad Wartą w Poznaniu. Młodzi ludzie mieli wejść do rzeki!

Służby przeczesują Wartę. Na miejscu pracują nurkowie i strażacy

Do zgłoszenia doszło w poniedziałkowy poranek (18 maja) około godziny 6:20. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal epoznan.pl. Z przekazanych informacji wynika, że poszukiwane osoby mogą mieć od 20 do 25 lat.

Strażacy zostali skierowani w okolice ulicy Szelągowskiej i Parku Szelągowskiego w Poznaniu. Na miejsce natychmiast wysłano specjalistyczną grupę wodno-nurkową.

– Dojechaliśmy w rejon ulicy Szelągowskiej. Około 6:20 poinformowano nas, że do Warty w tym rejonie mieli wejść ludzie. Na ten moment nie mamy potwierdzone, o ile osób chodzi. Na miejscu jest już nasza grupa wodno-nurkowa – przekazał w rozmowie z portalem epoznan.pl dyżurny wielkopolskich strażaków.

Na razie służby nie informują, czy kogokolwiek udało się odnaleźć. Trwa przeszukiwanie rzeki oraz terenów znajdujących się w pobliżu Warty. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

To kolejna poważna akcja ratunkowa prowadzona nad Wartą w ostatnich miesiącach. Służby apelują o ostrożność w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, szczególnie w godzinach nocnych i nad ranem.

