Koszmar w Turku. 29-latek cofał i przejechał 19-latkę. Kobieta nie żyje

Wojciech Kulig
2026-05-17 19:41

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w powiecie tureckim. 19-letnia kobieta zmarła po tym, jak została przejechana przez samochód podczas wykonywania manewru cofania. Sprawę bada policja i prokuratura.

Wypadek śmiertelny w Skrzypaczowicach

Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne

Tragiczny wypadek w Turku. Nie żyje 19-letnia kobieta

Do niewyobrażalnej tragedii doszło w Turku w Wielkopolsce. W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 3:00, pod kołami samochodu zginęła młoda kobieta. Jak wynika z dotychczasowych informacji, 19-latka, która wcześniej była pasażerką pojazdu, została śmiertelnie potrącona przez cofające auto.

Policja ujawnia wstępne ustalenia

Jak przekazała „Super Expressowi” asp. Karolina Gmach z Komendy Powiatowej Policji w Turku, funkcjonariusze od początku pracowali pod nadzorem prokuratora, zabezpieczając ślady oraz materiał dowodowy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, kierujący pojazdem osobowym, podczas wykonywania manewru cofania potrącił, a następnie przejechał znajdującą się przy pojeździe 19-letnią kobietę, również mieszkankę powiatu tureckiego. W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała i pomimo podjętej pomocy medycznej, w tym reanimacji, jej życia nie udało się uratować 

- poinformowała asp. Karolina Gmach.

Policjantka dodała również, że na miejscu wykonano szereg czynności procesowych mających pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii.

- Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia. Zabezpieczony został również monitoring, który prawdopodobnie obejmował miejsce zdarzenia

 - przekazała funkcjonariuszka.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochodem marki BMW podróżowały łącznie trzy osoby. Jak podają lokalne media, 19-latka wcześniej miała być pasażerką pojazdu.

Służby potwierdziły również, że kierujący autem 29-latek był trzeźwy.

Śledczy badają dokładny przebieg tragedii

Postępowanie prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy badają, dlaczego kierowca nie zauważył stojącej przy aucie młodej kobiety i czy do wypadku doprowadził nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy też rażące zaniedbanie ze strony kierującego.

