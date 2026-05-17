Niezwykłe, jak w Barcelonie przystojniał Robert Lewandowski. Z chłopaczka do dojrzałego faceta

Robert Lewandowski w Barcelonie. Od chłopaczka do dojrzałego fazeta

Robert Lewandowski z chłopaczka przeistoczył się w dojrzałego faceta. Gdy zaczynał grę w FC Barcelona, ponad rok brakował mu do wieku 35 lat, który wielu ekspertów określa jako granicę młodości. Oczywiście bardzo umownie. Dziś "Lewy" ma prawie 38 lat (urodziny obchodzi 21 sierpnia) i od momentu przeprowadzki do Katalonii siłą rzeczy mocno się zmienił, podobnie zresztą jak jego żona - Anna Lewandowska. Upływ czasu małżonkom jednak ewidentnie nie szkodzi. Mało tego, wiele osób uważa, że kapitan reprezentacji Polski w Barcelonie wyprzystojniał! To zresztą częste zjawisko, że mężczyźni wraz z upływem lat stają się bardziej atrakcyjni fizycznie. Szczególnie wtedy, gdy dbają o swoją formę. W tej kwestii do "Lewego" na pewno nie można się przyczepić. W galerii prezentujemy, jak Robert Lewandowski przystojniał w Katalonii i jak wyglądał w dawniejszych czasach. Różnica jest ogromna.

Robert Lewandowski ogłasza, że odchodzi z FC Barcelona

O tym, że kapitan reprezentacji Polski odejdzie z Barcelony po zakończeniu sezonu 2025/26, mówiło się przynajmniej od kilku miesięcy. Dopiero jednak w sobotę, 16 maja, Robert Lewandowski oficjalnie ogłosił swoją decyzję, zamieszczając emocjonalny filmik i komunikat w mediach społecznościowych.

Drugie dno odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Głośno tego nikt nie powie!

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

- napisał ". W odpowiedzi piękny wpis zamieściła FC Barcelona, po którym mogliśmy poczuć dumę z naszego rodaka.

Przybył jak gwiazda. Odchodzi jak legenda. Dziękujemy, Robert Lewandowski, za każdego gola, za każdą walkę i za każdą magiczną chwilę w tych barwach. Barça na zawsze

- czytamy w komunikacie "Dumy Katalonii".