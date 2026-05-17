Piękna siatkarka została modelką plus size. Jej krągłości robią furorę

Michał Chojecki
2026-05-17 5:21

Zmysłowa Chandler Goodwin podbija świat mody i social mediów. Wysoka (180 cm), atletyczna Amerykanka z Bostonu wcześniej była siatkarką. Grała w liceum Hudson, później na Uniwersytecie Hartford w lidze NCAA, a następnie reprezentowała klub SMASH na mistrzostwach USA Volleyball. Potem postawiła na karierę modelki plus size. Jej seksowne zdjęcia robią furorę!

Chandler Goodwin jeszcze jako siatkarka wyróżniała się na boisku urodą i krągłościami. Po zakończeniu sportowej przygody postanowiła zostać modelką i influencerką. Dziś jest jedną z najpopularniejszych modelek plus size w USA. Współpracuje m.in. z Fashion Nova Curve. Jej konto na Instagramie śledzi blisko 400 tys. osób, a zdjęcia w bikini i zmysłowej bieliźnie biją rekordy lajków.

Wyróżnia ją autentyczność i pewność siebie. Nie ukrywa swoich wymiarów (112-91-117), a wręcz je podkreśla. Promuje body positivity, pokazując, że kobiecość nie ma jednego rozmiaru. W mediach społecznościowych była siatkarka dzieli się nie tylko sesjami zdjęciowymi, ale też codziennym życiem – treningami, podróżami między Miami, Nowym Jorkiem a Los Angeles i szczerymi refleksjami o akceptacji ciała. Nic dziwnego, że jej popularność rośnie lawinowo, a zmysłowe zdjęcia robią prawdziwą furorę.

GALERIA: Piękna siatkarka Chandler Goodwin została modelką plus size. Robią furorę

