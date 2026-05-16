Znamy laureatów prestiżowych nagród na Eurowizji 2026. Polska pominięta

Gdzie odbywa się Eurowizja 2026 i co trzeba wiedzieć o konkursie?

Tegoroczna, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji gości w Austrii, po zeszłorocznym triumfie tego państwa. Zmagania muzyków odbywają się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Wydarzeniu towarzyszy jednak sporo kontrowersji, głównie wokół reprezentacji Izraela. W ramach bojkotu z rywalizacji zrezygnowały takie państwa jak Hiszpania, Irlandia, Holandia oraz Słowenia. Pozostali uczestnicy regularnie wyrażają sprzeciw wobec działań izraelskiej strony, w tym m.in. dziwnych systemów głosowania, nieodpowiedniego zachowania delegacji wobec mediów czy wykupywania kampanii reklamowych.

Finałowe starcie zaplanowano na sobotę, 16 maja 2026 roku, a wcześniej rozegrano dwa półfinały (12 i 14 maja). W całej imprezie bierze udział 35 państw, natomiast w finale zaprezentuje się 25 artystów. W tym gronie jest Alicja Szemplińska, która zaśpiewa dla Polski utwór "Pray". Widzowie mogą śledzić konkurs na antenach TVP oraz oficjalnych kanałach Europejskiej Unii Nadawców (EBU).

Nagrody im. Marcela Bezençona - co to za wyróżnienia na Eurowizji?

Nagrody im. Marcela Bezençona to cenione trofea, które przyznawane są podczas finałów Eurowizji od 2002 roku. Ich nazwa to hołd dla twórcy samego formatu festiwalu. Wyróżnienia te nie są powiązane z głównym plebiscytem konkursowym, a decyzje w trzech różnych kategoriach podejmują specjaliści z branży.

Nagroda Dziennikarzy (Press Award) trafia do rąk wybranego przez akredytowane media reprezentanta.

Nagroda Artystyczna (Artistic Award) przyznawana jest przez komentatorów telewizyjnych konkretnemu artyście.

Nagroda Kompozytorska (Composer Award) wędruje do twórców najlepszego utworu, a laureatów wskazuje grono profesjonalnych jurorów.

Polska bez Nagrody Marcela Bezençona 2026 na Eurowizji w Wiedniu

Tuż przed rozpoczęciem decydującego starcia Eurowizji 2026 podano listę laureatów Nagrody Marcela Bezençona. Niestety, nazwisko Alicji Szemplińskiej z piosenką "Pray" nie pojawiło się w żadnym z zestawień. Ten brak uznania z pewnością stanowi gorzką pigułkę dla polskiej delegacji.

Jak prezentują się wyniki w poszczególnych kategoriach?

Wyróżnienie dziennikarskie trafiło do reprezentującej Australię Delty Goodrem za utwór "Eclips".

Najlepszą kompozycją ogłoszono piosenkę „Før Vi Går Hjem”, którą wykonał Duńczyk Søren Torpegaard Lund.

Nagrodę artystyczną zdobyła bułgarska wokalistka DARA z utworem "Bangaranga".

Należy dodać, że w głosowaniu w kategorii dziennikarskiej brały udział także polskie media posiadające akredytację przy festiwalu.