Tyle TVP może płacić za występ w Eurowizji. Koszty udziału w konkursie szokują

Fenomen Eurowizji. Na czym polega największy konkurs muzyczny?

Od 1956 roku Europejska Unia Nadawców (EBU) organizuje Konkurs Piosenki Eurowizji, uznawany za największe tego typu muzyczne show na globie. Początkowo inicjatywa miała służyć kulturalnemu zbliżeniu krajów Europy po II wojnie światowej, natomiast z czasem przekształciła się w gigantyczne telewizyjne przedsięwzięcie. Prawo do występu mają nadawcy publiczni zrzeszeni w EBU, dzięki czemu na scenie pojawiają się również artyści z państw nienależących geograficznie do Starego Kontynentu, takich jak chociażby Australia czy Izrael.

Regulamin wydarzenia jest bardzo rygorystyczny i nie pozostawia pola do interpretacji. Piosenka konkursowa ma limit czasowy wynoszący dokładnie trzy minuty, a na scenie nie może przebywać więcej niż sześciu wykonawców, którzy muszą śpiewać bez użycia playbacku. Zwycięski utwór wyłaniany jest dzięki sumowaniu punktów od profesjonalnego jury oraz głosów oddanych przez publiczność. Główną nagrodą dla triumfatora jest nie tylko ikoniczna statuetka kryształowego mikrofonu, ale przede wszystkim przywilej przygotowania kolejnej odsłony konkursu, co dla państwa gospodarza jest ogromną szansą promocyjną i wyzwaniem logistycznym.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Udział w Eurowizji słono kosztuje. Stawki zwalają z nóg

Dla wielu fanów zaskakujący bywa fakt, że start w Konkursie Piosenki Eurowizji wiąże się z konkretnymi opłatami wnoszonymi przez biorące w nim udział telewizje. Środki te trafiają bezpośrednio do budżetu organizacyjnego imprezy, choć znaczna część kosztów i tak spoczywa na gospodarzach danej edycji.

Wysokość opłat ustala bezpośrednio EBU na podstawie wielu kryteriów, których pełna lista wciąż pozostaje owiana tajemnicą. To jednak od decyzji samych państw zależy, czy zechcą upublicznić dokładne kwoty, jakie przekazują organizatorom. Pozwala to jednak oszacować przybliżone wydatki poszczególnych nadawców, chociażby państw zrzeszonych w tzw. Wielkiej Piątce (dane w zaokrągleniu, po przeliczeniu z euro, stan na 16 maja 2026 r.):

Niemcy przeznaczają na ten cel około 470 tysięcy euro (blisko 2 mln zł).

Hiszpania wpłaca w przybliżeniu 330 tysięcy euro (około 1,4 mln zł).

Włochy, Francja i Wielka Brytania nie ujawniają dokładnych liczb, jednak szacuje się je w przedziale od 300 do 500 tysięcy euro (od 1,2 do 2,1 mln zł).

Z kolei Grecja zasila konto EBU sumą w wysokości ok. 170 tysięcy euro (zaledwie 720 tysięcy zł). Rumunia, jeszcze przed wycofaniem się z rywalizacji, wnosiła około 180 tysięcy euro (765 tysięcy zł), a w przypadku Estonii było to 65 tysięcy euro (ok. 275 tysięcy zł). Składka Mołdawii wynosiła natomiast jedyne 20 tysięcy euro (ok. 83 tysięcy złotych).

Koszt udziału Polski w Eurowizji. Jakie sumy wydaje Telewizja Polska?

W przypadku Polski poznanie dokładnej kwoty jest niezwykle trudne, gdyż TVP konsekwentnie unika publicznego podawania tego typu danych do wiadomości publicznej, co skazuje obserwatorów jedynie na spekulacje. Opierając się na nieoficjalnych doniesieniach, można przypuszczać, że Telewizja Polska płaci za obecność na Eurowizji od 230 do 250 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje imponującą sumę oscylującą wokół miliona złotych. Trzeba przy tym pamiętać, że podana kwota to jedynie bilet wstępu – delegacja narodowa musi jeszcze pokryć ogromne koszty związane z samym wyjazdem i logistyką pobytu reprezentanta w kraju organizującym, a także w pełni sfinansować stworzenie koncepcji scenicznej występu.