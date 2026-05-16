Gwiazdy na koncercie Maty. Roxie zachwyca na scenie, Maryla daje prezent, a Rubik kradnie show

Mata podsumowuje karierę z gwiazdami

Mata postanowił hucznie podsumować swoją dotychczasową drogę artystyczną na warszawskim PGE Narodowym. Widowisko z serii "the best of" odbyło się w piątek, 15 maja 2026 roku. Raper zainaugurował występ utworem "Patointeligencja", od którego rozpoczął się jego spektakularny sukces. Przez następne dwie godziny publiczność, która szczelnie wypełniła wyprzedany stadion, bawiła się przy największych przebojach artysty. Występ obserwowali również inni muzycy, tacy jak Quebonafide czy OKI, których uwieczniła stadionowa kamera "Kiss Cam". Z kolei na samej scenie nie zabrakło gości specjalnych.

U boku Maty pojawili się między innymi White 2115 oraz Żabson. Ten ostatni nie krył podziwu dla sukcesu kolegi, przypominając momenty, w których przyglądał się jego pierwszym krokom w studiu. Ponadto, na scenie PGE Narodowego wystąpili artyści, z którymi raper stworzył wspólne utwory: Roxie Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim. Niespodziewanym gościem okazała się także Anja Rubik, którą w pierwszej chwili publiczność wzięła za Taco Hemingwaya.

Roxie Węgiel i Maryla Rodowicz obok Maty na jednej scenie

Mata, zapisując się w historii jako najmłodszy artysta solowy wyprzedający PGE Narodowy, zaprezentował bogaty repertuar, obfitujący w utwory liczące setki milionów odtworzeń i liczne współprace. Podczas koncertu dołączyła do niego Roxie Węgiel. Wokalistka, promująca obecnie erę "Błękit", wystąpiła w stylizacji w tym właśnie kolorze. Razem z Matą wykonała ich wspólny przebój "Falochrony", zachwycając przy tym energicznym, niemalże przypominającym ruchy Shakiry, tańcem.

Maryla Rodowicz, preferująca ostatnio wygodne dresy zamiast wymyślnych kreacji, wniosła na scenę niespodziankę - podarowała raperowi własnoręcznie przygotowaną lalkę, będącą jej podobizną. Jak później wyznała w mediach społecznościowych, zadbała o to, by każda część prezentu była starannie dopracowana.

Ogromne emocje wzbudziło także wejście Skolima. Artysta znany z klimatów latino wykonał wspólnie z Matą utwór "Kamikaze", a towarzyszył im znany fanom gitarzysta Luxon. Skolim wyraził wdzięczność wokaliście za możliwość zaśpiewania na tak ogromnym, wyprzedanym wydarzeniu.

Z kolei Anja Rubik zamieniła wybieg koncertowy w profesjonalną strefę pokazu mody. Słynna supermodelka przeszła się wzdłuż sceny przy dźwiękach utworu "Szafir", co spotkało się z dużym zainteresowaniem publiczności zgromadzonej na tym niemalże historycznym koncercie.

