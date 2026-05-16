Mata zagra drugi koncert na Narodowym. Raper zaprezentuje nowy materiał

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-16 17:16

Po piątkowym wyprzedanym występie na PGE Narodowym, Mata szykuje się do kolejnego show. Sobotnie wydarzenie to stadionowy finał halowej trasy #MATA2040. Podczas koncertu fani usłyszą utwory z nowej płyty, którą artysta wydał minionej nocy. Ten występ będzie się znacząco różnił od poprzedniego.

Mata zagra dwa koncerty na PGE Narodowym

Autor: Fryderyk, Fryderyk Festiwal 2021, Fryderyk Festiwal 2021 - Gala Muzyki Rozrywkowej I Jazzu, Fryderyki 2021, Gala Fryderyki 2021, Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyki 2021, Sierpień 2021, Laureat,/ AKPA

Mata na PGE Narodowym. Czym różni się sobotni koncert?

Część fanów może zakładać, że Mata powtórzy repertuar z poprzedniego dnia, jednak jest to mylne założenie. Piątkowy występ był muzycznym podsumowaniem dotychczasowej kariery najmłodszego artysty, któremu udało się wyprzedać warszawski stadion. Z kolei sobotnie wydarzenie skupi się na nowym rozdziale w jego twórczości. Koncert na PGE Narodowym stanowi bowiem wielki finał trasy halowej #MATA2040 i zwiastuje muzyczną przyszłość rapera.

Nowy album Maty #MATA2040. Premiera po pierwszym koncercie

Zaraz po zakończeniu piątkowego show na Narodowym, do serwisów streamingowych trafił potrójny album rapera pod tytułem "#MATA2040". Wydawnictwo zawiera aż 33 utwory. Ciekawostką jest fakt, że płytę otwiera wspólny kawałek artysty z... Fryderykiem Chopinem. Osoby, które kupiły bilety na sobotni koncert w Warszawie, będą miały okazję po raz pierwszy usłyszeć nowe piosenki na żywo.

O której godzinie rozpocznie się koncert Maty 16 maja?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, sobotni finał trasy #MATA2040 na PGE Narodowym ma wystartować punktualnie o 20:00. Warto jednak pamiętać, że piątkowe show zaczęło się z 30-minutowym poślizgiem. Organizatorzy uprzedzili wczoraj publiczność o tym fakcie, wyświetlając stosowną informację na stadionowych telebimach.

