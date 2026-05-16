Jak wspierać Polskę z zagranicy w finale Eurowizji? Głosowanie krok po kroku dla fanów z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii czy USA

Głosowanie na Polskę: Alicja Szemplińska na scenie Eurowizji 2026

Kilka lat temu zasady głosowania w Konkursie Piosenki Eurowizji uległy znaczącym modyfikacjom. Widzowie mogą wspierać swoich ulubieńców, nawet jeśli przebywają w krajach nieuczestniczących w rywalizacji. Dzięki temu 16 maja fani Alicji Szemplińskiej z USA, Kanady, Japonii, a także z Hiszpanii, Irlandii czy Holandii mają szansę wpłynąć na jej końcowy wynik. W jaki sposób oddać głos na reprezentantkę Polski?

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska w finale po trudnych eliminacjach

Półfinałowy występ Alicji Szemplińskiej odwrócił słabe początkowe prognozy, a delegacja z Polski zanotowała olbrzymi sukces. Emocje sięgały zenitu, gdyż Polska została wyczytana jako ostatnia w kolejce do finału (kolejność odczytywania kolejnych uczestników była przypadkowa). Występ artystki zyskał szerokie uznanie - zachwytu nie kryły takie gwiazdy jak Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Dawid Kwiatkowski, a w rozmowie z Eska.pl głos zabrała także Roksana Węgiel. Teraz cała nadzieja spoczywa na jurorach oraz międzynarodowej publiczności.

Głosowanie dla Reszty Świata: Polonia może pomóc z każdego kontynentu

Od 2023 roku obowiązuje system głosowania online dla państw nieuczestniczących, nazywany "Resztą Świata". Głosy z tych obszarów są zliczane i przekształcane na punkty, dokładnie tak, jakby pochodziły z jednego, oddzielnego państwa. To ogromna szansa dla Polonii rozproszonej po całej kuli ziemskiej, by dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu Alicji Szemplińskiej. Co istotne, głosowanie już wystartowało!

Jak głosować z kraju nieuczestniczącego? Krok po kroku

Z powodu różnic czasowych głosowanie "Reszty Świata" otwarto w nocy z 15 na 16 maja. Oddanie głosu z dowolnego miejsca na Ziemi wymaga jedynie posiadania zarejestrowanej w danym państwie karty płatniczej. Proces głosowania jest bardzo prosty:

Wejdź na dedykowaną platformę esc.vote. Obejrzyj zaprezentowany skrót występów finalistów. Masz do rozdysponowania 10 głosów - możesz przyznać je różnym piosenkom, w tym występującej z numerem 18 Polsce. Koszt jednego głosu to około 0,99 euro. Pamiętaj, że niewykorzystane głosy przepadną po zatwierdzeniu opłaty.

Wielki Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji rusza 16 maja o 21:00 czasu polskiego. Głosowanie online będzie otwarte podczas całego wydarzenia i zakończy się tuż po ostatnim występie, o czym poinformują prezenterzy. O zwycięstwie zdecyduje suma punktów od jurorów oraz telewidzów.

