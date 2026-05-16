Krzysztof Gojdź odniósł się do słów swojego męża. "Najprościej jest nakłamać, przekręcić, zbudować fałszywy obraz"

Gojdź ma męża? Ich wersje prawdy mocno się od siebie różnią

Krzysztof Gojdź udzielił wywiadu Żurnaliście i rozpętał aferę. Poszło nie tylko o jego rasistowskie poglądy, ale przede wszystkim o męża. Według lekarza gwiazd jego relacja z mężczyzną była akcją promocyjną, a on sam jest stalkerem, tymczasem były partner Gojdzia opublikował w sieci nagranie z ich ślubu i wspomniał o trudnym rozwodzie, który jest w toku. "Kłamstwa u Żurnalisty" - zatytułował swój wpis.

Gdyby ktoś wyrzucił cię z domu z małym psem na ulicę, bez dachu nad głową, środków do życia i przez lata szantażował, groził i kreował oszczerstwa na twój temat… czy udawałabyś, że nic się nie stało? - napisał Marcin Roznowski w komentarzu na swoim instagramowym profilu, pytany o to, dlaczego teraz ujawnił sprawę.

Marcin Roznowski oraz Krzysztof Gojdź mieli pobrać się 31 sierpnia 2019 r.

Tak, oczywiście był to w pełni legalny ślub i obecnie trwa sprawa rozwodowa w Miami. Niestety jest to bardzo trudny rozwód, ponieważ od dłuższego czasu nie było możliwości spokojnego porozumienia się czy dojścia do ugody. (...) Przez lata wspólnie tworzyliśmy jego wizerunek, klinikę i życie zawodowe. Poświęciłem temu ogrom czasu, pracy i własnego życia. Dziś słyszę od jego prawników, że "nie ma pieniędzy", aby w jakikolwiek sposób uczciwie się rozliczyć czy wziąć odpowiedzialność za to, co razem budowaliśmy - wyznał Roznowski w rozmowie z "Super Expressem".

Gojdź komentuje. Opublikował długie oświadczenie

Według Gojdzia kwestia małżeństwa to... kłamstwo. Tak można wnioskować z tego, co napisał, choć lekarz nie odniósł się do sprawy związku z Roznowskim i rozwodu bezpośrednio, raczej krążył wokół tematu. Na jego profilu na Instagramie pojawiło się obszerne oświadczenie, do którego dodał zaskakującą grafikę. Widać na niej przerobione zdjęcie Krzysztofa - pół twarzy należy do celebryty, a pół... jest czarnoskóra. To zapewne odniesienie do rasistowskich słów, które padły w rozmowie z Żurnalistą. Gojdź w oświadczeniu stawia się w pozycji ofiary całej afery.

Nie zamierzam dać się wciągać w grę osób, których największym "osiągnięciem" i jedyną szansą na zaistnienie jest fakt, że kiedyś zrobili sobie ze mną zdjęcie czy video i próbują dziś z częścią hejterskich mediów dorobić do tego własną historię. Nie jest przypadkiem, że zaledwie dwa dni po moim głośnym wywiadzie u Żurnalisty, w którym powiedziałem rzeczy, o których wielu myśli, ale niewielu ma odwagę powiedzieć publicznie, nagle zaczynają się ataki na mnie jako osobę. Nie zamierzam przepraszać za to, że znam historię Polski - ze szkoły i tę od mojego dziadka. Za to, że nie milczę o tym, jak banderowcy torturowali Polaków i kości naszych przodków leżą porozrzucane po lasach. Za to, że nie milczę o tym, jak kobiety są gwa*cone u naszych "tolerancyjnych i postępowych" zachodnich sąsiadów. Stop rasizmowi. Stop antysemityzmowi - napisał Gojdź.

I dodał:

Zamiast rozmowy o faktach i historii, pojawia się próba uderzenia w życie prywatne, insynuacje i narracje, które nie mają nic wspólnego z tematem. Nie atakuje się słów, atakuje się ludzi, gdy słowa są zbyt celne. To klasyczny mechanizm PR-owy. Najłatwiej zdyskredytować tego, kogo nie da się wygrać w dyskusji. I tak, jestem do tego przyzwyczajony. Najprościej jest nakłamać, przekręcić, zbudować fałszywy obraz. Ale to nie zmienia sedna sprawy ani tego, o czym ta rozmowa miała być od początku. Nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że kiedy ktoś zabiera głos w niewygodnej sprawie, pierwszą reakcją nie jest dyskusja, tylko atak. I warto się nad tym zastanowić, bo to nie dotyka tylko mnie. To wysyła sygnał do innych, zwłaszcza młodych Polaków, że za mówienie tego, co niewygodne i prawdziwe, można zostać publicznie zaatakowanym i wciągniętym w brudną grę. Jeżeli taki ma być koszt mówienia prawdy, to chętnie go poniosę. Tylko zastanawiam się, w jakim miejscu jesteśmy jako społeczeństwo? Bo można się ze mną nie zgadzać. Można polemizować. Ale jeśli za prawdę karze się człowieka, a za kłamstwo daje się rozgłos, to prędzej czy później zostanie tylko cisza, w której nikt już nie odważy się mówić.

