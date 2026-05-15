Były Gojdzia pokazał... nagranie z ich ślubu! "Czas na dementowanie kłamstw i oszczerstw"

Skandaliczny wywiad Krzysztofa Gojdzia u Żurnalisty

Krzysztof Gojdź uwielbia zainteresowanie mediów. Chętnie chwali się cenami swoich ubrań czy torebek, efektami i cenami zabiegów które sobie robi, znajomościami ze światowymi gwiazdami - jak choćby Paris Hilton i międzynarodową karierą.

Niedawno podczas wywiadu u Żurnalisty pochwalił się też poglądami, które dla niektórych okazały się zaskakujące. Mówił między innymi o poparciu dla Trumpa i swoich rasistowskich poglądach, z których najwyraźniej jest dumny.

- Czarny obrabował mi ten dom w biały dzień i nie czułem się już tam bezpiecznie. (...) To nie jest bezpieczne miasto. Jak mieszkałem czy w Beverly Hills, czy West Hollywood, to są dwie dzielnice, gdzie faktycznie można mieszkać w miarę bezpiecznie. Ale jeżeli się mieszka na wzgórzach - teraz powiem coś rasistowskiego - czyli tam, gdzie bezdomny czarny nie wjedzie swoim wózkiem z dobytkiem, to tam jest bezpiecznie

- powiedział.

- Biała rasa powinna na pewno rządzić w Stanach Zjednoczonych. [...] Mój przyjaciel Max teraz by się chwycił za głowę: "Boże, co ty gadasz", bo to będzie zaraz, że hejt i rasizm. Nie, nie jestem rasistą, jak mnie się spytasz. [...] Mam mnóstwo przyjaciół czarnoskórych. Bardzo sobie cenię ludzi czarnoskórych, którzy do czegoś doszli i faktycznie ciężko pracują. Ale czarnoskórzy przestępcy, bezdomni, psują... właśnie to, co się myśli o czarnoskórych

- dorzucił Krzysztof Gojdź, co wielu zszokowało.

Krzysztof Gojdź o seksie i życiu prywatnym. Zapomniał że brał ślub z asystentem?

Krzysztof Gojdź Wyraził też opinie antysemickie i antyukraińskie, oraz poparcie dla Grzegorza Brauna i PiS. Następnie zamieścił post na Facebooku w którym tłumaczył, że oczywiście został źle zrozumiany, bo on nie jest rasistą, a w ogóle to zna kilku czarnoskórych. Pozostawmy to bez komentarza. Wypowiedział się też o swoim zamiłowaniu do seksu.

- Na sport, to nie mam czasu. Seks uprawiam przynajmniej dwa razy dziennie, bo uwalnia endorfiny i pomaga spalać kalorię. Chodzę na imprezy, bo uwielbiam

- wyznał. Natomiast jak wytłumaczyć, że zapomniał o własnym ślubie? Czyżby w związku z nagłym wzmożeniem prawicowych poglądów próbował wymazać swój związek z drugim mężczyzną? Marcin Roznowski, niegdyś współpracownik i życiowy partner Krzysztofa Gojdzia, nie ma zamiaru zapomnieć o ich wspólnych chwilach.

Na swoim Instagramie napisał "czas na dementowanie kłamstw i oszczerstw", a następnie zamieścił... Romantyczne nagranie ze ślubu i wesela. Na plaży i podczas przyjęcia towarzyszyli im bliscy, a obaj wyglądali na bardzo szczęśliwych. Według wyników z portalu MyHeritage, w 2019 roku wzięli ślub na Florydzie.

Były partner i asystent przypomina że brał ślub na plaży. Krzysztof Gojdź nazywa go "stalkerem"

Marcin Roznowski, który mieszka obecnie w Miami i również zajmuje się medycyną estetyczną, już wcześniej dawał do zrozumienia, że wyszedł z toksycznego związku i przeżył trudne rozstanie. Krzysztofowi Gojdziowi najwyraźniej to wypadło z pamięci. Tak skomentował u Żurnalisty pytanie czy jest w trakcie rozwodu:

- Wiesz co, to są w ogóle jakieś totalnie medialne, jakieś... jakieś dziwne sytuacje. Nie, nie jestem w trakcie żadnego rozwodu, ale w trakcie w trakcie wiesz co, wyjaśniania pewnej sytuacji ze stalkerem. (...) Faktycznie jest jeden taki stalker, który uprzykrza życie. Natomiast... Ja się w ogóle nie przyjmuję Stalkerami, tylko po prostu żyję swoim życiem

- oznajmił Krzysztof Gojdź. Po zdjęciach wrzuconych przez "stalkera" oceńcie sami sytuacje, znajdziecie je w galerii pod tekstem.

