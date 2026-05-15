Iwona Pavlović po latach wyznała prawdę! Wzięła rozwód bo zakochała się w innym

Pavlović zdobyła się na bolesne wyznanie. Nie wyobrażała sobie rozwodu

Choć dziś Iwona Pavlović kojarzona jest głównie z ostrym okiem jurorki i bezkompromisowymi ocenami na parkiecie, jej życie prywatne również kryje wiele emocjonujących historii. Po zakończeniu kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" tancerka i jurorka coraz chętniej udziela wywiadów, w których odsłania mniej znane kulisy swojego życia. Tym razem wróciła do przeszłości i opowiedziała o związku, który trwał niemal dwie dekady.

W rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc Pavlović przyznała, że jej pierwsze małżeństwo było bardzo ważnym etapem życia, choć dziś patrzy na nie z większym dystansem. Jak podkreśliła, przez długi czas w ogóle nie dopuszczała do siebie myśli o rozwodzie - tak została wychowana i tak rozumiała relacje.

Szokujące wyznanie Pavlović o pierwszym małżeństwie! Miłość wszystko zmieniła

Najwięcej emocji wzbudził jednak temat rozstania po 19 latach. Pavlović nie ukrywała, że to trudny fragment jej historii, którego nie ocenia jednoznacznie i nie chce sprowadzać do prostych win i oskarżeń. Jak zaznaczyła, z perspektywy czasu widzi, że związek stopniowo się wypalał, choć przez długi czas próbowała go utrzymać.

Kluczowym momentem miało być jednak pojawienie się nowego uczucia. Jak sama przyznała, dopiero silne zakochanie sprawiło, że zaczęła realnie myśleć o zmianach w swoim życiu. Wcześniej nie wyobrażała sobie rozstania, ale emocje okazały się silniejsze niż wieloletnie przyzwyczajenie.

Nawet nie wyobrażałam sobie, że ja bym mogła się rozwieść, to w ogóle by było niemożliwe. Było możliwe, jak uderzył mnie ten Amor, dopiero później. Natomiast w trakcie jakoś tak wychowana byłam, że może tak ma być, może to przejdzie... Mało tego, ja myślę, że gdybym tak mocno nie zakochała się w Wojtku, to nie byłoby rozwodu - mówiła w rozmowie Iwona Pavlović w "Vivie!".

Pavlović zwróciła też uwagę na sytuację wielu kobiet, które często pozostają w nieudanych relacjach z powodów finansowych i życiowej zależności. Podkreśliła, że brak niezależności bywa jednym z głównych powodów, dla których trudno zdecydować się na odejście.

