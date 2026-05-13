Zwycięzca "Tańca z gwiazdami" nie zwalnia tempa. Dołączył do obsady kultowego serialu TVP

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-13 17:34

Gamou Fall dopiero co opuścił parkiet po wielkim finale "Tańca z gwiazdami", a już poinformował fanów o nowych wyzwaniach na ścieżce zawodowej. Zwycięzca tanecznego show zasilił obsadę znanej produkcji Telewizji Polskiej, co spotkało się z gorącym przyjęciem ze strony widzów.

Zaskakujące zwycięstwo Gamou Falla w "Tańcu z gwiazdami"

Gamou Fall zdobył Kryształową Kulę i okazał się bezkonkurencyjny w 18. odsłonie polsatowskiego "Tańca z gwiazdami". Jego sukces obalił powszechny mit, jakoby taneczne show było jedynie plebiscytem popularności. Aktor i model rozpoczynał zmagania jako postać najmniej rozpoznawalna w stawce, co sam w pełni akceptował.

"Zdecydowanie byłem najmniej znanym uczestnikiem, ale chyba chodzi o to w tej drodze, żeby być sobą i ludzie widzą, jak jesteś sobą, doceniają to. Tak samo, jak widzą ciężką pracę i gdy nabiera ona kształtów z tygodnia na tydzień. To jest to" - wyznał w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Triumfator programu wyjawił w wywiadzie dla ESKA.pl, że część z wygranych 200 tysięcy złotych przeznaczy na sfinansowanie pierwszych w swoim życiu wczasów all inclusive, w które zabierze najbliższych. Dotychczas 34-latek preferował aktywny wypoczynek i zwiedzanie. Zanim jednak wybierze się na zasłużony relaks, podzielił się z opinią publiczną informacją o nowym przedsięwzięciu, co wywołało falę pozytywnych reakcji niespełna kilka dni po wielkim finale.

Gamou Fall w obsadzie "Barw szczęścia"

Krótko po opadnięciu emocji związanych z telewizyjnym show, Gamou Fall obwieścił światu swój nowy krok zawodowy i oficjalnie dołączył do ekipy sztandarowego serialu TVP - "Barwy szczęścia". Choć rola, w którą wcieli się aktor, owiana jest jeszcze tajemnicą, wieści te spotkały się z ogromną aprobatą fanów i ekipy filmowej. Wyraz swojej radości dała między innymi Wiktoria Gąsiewska, komentując post na profilu produkcji.

W czym zagrał Gamou Fall?

Aktorskie portfolio Gamou Falla obejmuje dotychczas występy w takich tytułach filmowych jak "Botoks", "Teściowie 2" oraz "Zgon przed weselem". Czas pokaże, jak zaprezentuje się w codziennym serialu telewizji publicznej, na którego plan, jak widzimy na nagraniu, wkroczył z taneczną energią.

Gamou Fall ma plany po finale "TzG"
