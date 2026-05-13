Śmiertelny wypadek na ulicy Leczniczej w Ustroniu. Nie żyje rowerzysta

Martyna Urban
2026-05-13 15:46

W środowe popołudnie na terenie Ustronia doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym życie stracił rowerzysta. Ulica Lecznicza została całkowicie zablokowana, a na miejscu od kilku godzin pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.

W środę, 13 maja na terenie Ustronia miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Z ustaleń przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie wynika, że dramat rozegrał się krótko po godzinie 13.00 na ulicy Leczniczej.

 Pewne jest to, że życie stracił kierujący jednośladem, a jego zgon stwierdzono bezpośrednio na miejscu wypadku. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Krzysztof Pawlik, w rozmowie z redakcją radia "ESKA" odniósł się do prowadzonych działań.

– Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego zdarzenia drogowego, do którego doszło w Ustroniu na ulicy Leczniczej. W zdarzeniu zginął rowerzysta. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz zabezpieczają i gromadzą materiał dowodowy – przekazał redakcji "ESKI" Krzysztof Pawlik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Policyjne czynności procesowe są bardzo intensywne i najprawdopodobniej potrwają jeszcze przez dłuższy czas. Śledczy skrupulatnie badają teren i zabezpieczają wszelkie ślady niezbędne do ustalenia dokładnych przyczyn tego wstrząsającego zdarzenia.

Zmotoryzowani muszą uzbroić się w cierpliwość z powodu zablokowanej trasy. Chociaż ulica Lecznicza jest obecnie całkowicie wyłączona z ruchu, policjanci uspokajają, że ze względu na jej lokalny charakter blokada nie sparaliżuje ruchu w pozostałych częściach miejscowości.

Cieszyńska policja apeluje do kierowców. Utrudnienia po wypadku w Ustroniu

W związku z trwającymi na miejscu czynnościami służby proszą kierujących o wzmożoną czujność w okolicach miejsca wypadku. Patrolujący teren funkcjonariusze zalecają bezwzględne stosowanie się do wydawanych poleceń i znaków tymczasowych oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Stróże prawa dobitnie przypominają o rozwadze, ponieważ minimalna utrata skupienia za kółkiem często kończy się fatalnie. Wskazują przy tym na konieczność dostosowania prędkości i zwracania baczniejszej uwagi na najbardziej narażonych użytkowników dróg, w tym zwłaszcza pieszych oraz cyklistów.

