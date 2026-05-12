Zabezpieczyli blisko 130 ptaków. Policjanci weszli do papugarni w Katowicach

Katowiccy policjanci badają sytuację ptaków w jednej z papugarni

Jak wynika z wtorkowego komunikatu przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, opisywane postępowanie trwa od ubiegłego roku. Prowadzą je funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód. Przesłuchani zostali już świadkowie, mundurowi zajęli się też analizą dokumentacji i nawiązali współpracę z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

"Wcześniej zabezpieczone zostały również trzy ptaki, a do sprawy powołano biegłego z zakresu dobrostanu zwierząt. Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu" - przekazali policjanci.

Blisko 130 papug trafiło pod opiekę fundacji

Jak dodali, w poniedziałek, 11 maja, zgodnie z postanowieniem prokuratora, funkcjonariusze wraz z wolontariuszami oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przeprowadzili czynności w papugarni. Zabezpieczyli przy tym 130 papug, które na czas postępowania trafiły pod opiekę fundacji.

"Obecnie prowadzone będą kolejne czynności procesowe, w tym sporządzenie dalszej opinii biegłego, dotyczącej wszystkich zabezpieczonych ptaków. Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zgromadzeniu całości materiału dowodowego" - czytamy.

