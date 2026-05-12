Zabezpieczyli blisko 130 ptaków. Policjanci weszli do papugarni w Katowicach

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-12 15:31

W połowie maja funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach poinformowali o prowadzonym postępowaniu, które dotyczy możliwej nieprawidłowej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie miasta. Podczas czynności mundurowi zabezpieczyli ok. 130 papug. Ptaki trafiły do fundacji, gdzie otrzymają pomoc.

papuga

i

Autor: Komenda Miejska Policji w Katowicach/ Materiały prasowe

Katowiccy policjanci badają sytuację ptaków w jednej z papugarni

Jak wynika z wtorkowego komunikatu przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, opisywane postępowanie trwa od ubiegłego roku. Prowadzą je funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód. Przesłuchani zostali już świadkowie, mundurowi zajęli się też analizą dokumentacji i nawiązali współpracę z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

"Wcześniej zabezpieczone zostały również trzy ptaki, a do sprawy powołano biegłego z zakresu dobrostanu zwierząt. Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu" - przekazali policjanci.

Blisko 130 papug trafiło pod opiekę fundacji

Jak dodali, w poniedziałek, 11 maja, zgodnie z postanowieniem prokuratora, funkcjonariusze wraz z wolontariuszami oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przeprowadzili czynności w papugarni. Zabezpieczyli przy tym 130 papug, które na czas postępowania trafiły pod opiekę fundacji.

"Obecnie prowadzone będą kolejne czynności procesowe, w tym sporządzenie dalszej opinii biegłego, dotyczącej wszystkich zabezpieczonych ptaków. Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zgromadzeniu całości materiału dowodowego" - czytamy.

Przeczytaj także:
Kamera nagrała moment podpalenia nieużytków. Policja szuka tego mężczyzny

Kierująca staranowała auta i uderzyła w budynek. Była kompletnie pijana - zobacz zdjęcia:

Wypadek Kalety
Galeria zdjęć 5
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
KATOWICE
PAPUGI