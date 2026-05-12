Pożar przy ulicy Donnersmarcka. Służby szukają sprawcy

Do niebezpiecznego incydentu doszło 25 marca 2026 roku w okolicach ulicy Donnersmarcka w Zabrzu. Jak ustalili funkcjonariusze, ogień błyskawicznie objął suche trawy, co doprowadziło do sporych zniszczeń materialnych. Na miejscu natychmiast zjawiły się zastępy strażaków, opanowując sytuację i zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się żywiołu.

Wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia zajmuje się V Komisariat Policji w Zabrzu. Od kilku tygodni mundurowi intensywnie poszukują osoby odpowiedzialnej za wywołanie pożaru. W toku śledztwa dokładnie przeanalizowano zapisy z pobliskich kamer monitoringu. Działania te pozwoliły na wyodrębnienie sylwetki mężczyzny, który według organów ścigania ma bezpośredni związek z opisywaną sprawą.

Wizerunek podejrzanego trafił do sieci. Zabrzańska policja czeka na sygnał

Aby przyspieszyć śledztwo, mundurowi zdecydowali się na udostępnienie zdjęć oraz filmu dokumentującego sam moment wybuchu pożaru. Publikacja tych materiałów ma ułatwić rozpoznanie poszukiwanego i dotarcie do ewentualnych świadków incydentu. Śledczy zaznaczają przy tym, że każdy, nawet z pozoru błahy szczegół, może okazać się przełomowy dla dalszego biegu dochodzenia.

Zgoda na pokazanie wizerunku została wydana przez nadzorującego postępowanie prokuratora. Służby mają wielką nadzieję, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa bardzo szybko uda się namierzyć sprawcę zdarzeń z 25 marca.

Wszyscy, którzy rozpoznają nagranego człowieka lub mają jakąkolwiek cenną wiedzę o pożarze, proszeni są o natychmiastowy kontakt z V Komisariatem Policji w Zabrzu pod numerem telefonu 47 854 39 10. Gwarantowana jest pełna anonimowość, a funkcjonariusze obiecują rzetelną weryfikację każdego napływającego zgłoszenia.