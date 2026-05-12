Planujesz wakacyjny wyjazd? Lepiej mieć ją przy sobie

Jeśli w tym roku wybywasz na wakacje do kraju w Europie, pamiętaj, aby wyrobić sobie kartę EKUZ, która może okazać się bardzo przydatna. EKUZ to dokument potwierdzający prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz kilku państwach stowarzyszonych. Dzięki niej można otrzymać pomoc medyczną na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju.

W jakich krajach działa EKUZ?

Karta obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a także m.in. w:

Norwegii,

Wielkiej Brytanii,

Islandii,

Liechtensteinie,

Szwajcarii.

To oznacza, że podczas urlopu w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji czy we Włoszech można skorzystać z publicznej służby zdrowia bez konieczności pokrywania pełnych kosztów leczenia.

Jak wyrobić EKUZ?

Wyrobienie karty jest bardzo proste i bezpłatne. Wniosek można złożyć m.in. przez:

Internetowe Konto Pacjenta,

platformę ePUAP,

aplikację mojeIKP,

osobiście w oddziale NFZ.

Osoby składające wniosek online często otrzymują dokument nawet w ciągu kilku dni. W sezonie wakacyjnym warto jednak zrobić to wcześniej, ponieważ zainteresowanie kartą znacząco rośnie.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Okres ważności EKUZ zależy od sytuacji ubezpieczonego. Dla wielu osób karta wydawana jest na kilka lat, jednak w przypadku uczniów, studentów czy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych termin może być krótszy.

EKUZ nie zastąpi ubezpieczenia turystycznego

Choć karta EKUZ może okazać się ogromnym wsparciem podczas wakacji, nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia. W wielu krajach część usług medycznych jest częściowo odpłatna. EKUZ nie obejmuje również m.in. transportu medycznego do Polski czy prywatnych wizyt lekarskich. Właśnie dlatego przed wyjazdem warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.