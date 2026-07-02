Wrzucił trzylatka prosto w paszcze krokodyli. Zatrważające ustalenia śledczych

Dramatyczne chwile w zoo. 3-latek wrzucony do krokodyli przeszedł serię operacji

Rodzinna wycieczka do zoo Johnsons of Old Hurst w Cambridgeshire niemal zakończyła się tragicznie. Nieznajomy mężczyzna nagle złapał trzyletnie dziecko i zrzucił je wprost między krokodyle i aligatory. Dlaczego? Bo jest niepoczytalny. Minęło już kilkanaście dni od tego zdarzenia, a chłopiec nadal toczy walkę o powrót do pełnej sprawności. Na stronie zbiórki zorganizowanej na rzecz 3-latka pojawiły się informacje, z których wynika, że dziecko musiało przejść już szereg operacji. Stan trzylatka określany jest jako stabilny, ale przed dzieckiem jeszcze długa droga do wyzdrowienia. W szpitalu czuwają przy nim rodzice.

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30-letni mężczyzna wrzucił nieznajome dziecko na wybieg z aligatorami i krokodylami

Do tego niewyobrażalnego dramatu doszło 18 czerwca. Funkcjonariusze policji ustalili, że 30-letni napastnik przerzucił chłopca przez barierki bezpieczeństwa. 3-latek runął z niemal pięciometrowej wysokości na wybieg zamieszkiwany przez kilkanaście aligatorów i krokodyli. Dziecko zostało zaatakowane przynajmniej przez jedno z tych zwierząt. Przed niechybną śmiercią uchroniła je Tracey Johnson, właścicielka ogrodu zoologicznego. Wykazała się niezwykłą odwagą, wskakując na wybieg i wyciągając chłopca w bezpieczne miejsce. Wkrótce z pomocą ruszyli jej także inni pracownicy.

Major update on boy, 3, attacked in crocodile enclosure after multiple surgerieshttps://t.co/EGxLgAVJRf pic.twitter.com/hFkh66kITb— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 1, 2026

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Najbliżsi trzylatka skierowali słowa głębokiego uznania przede wszystkim do pracowników ogrodu zoologicznego za ich niezwykle szybką interwencję oraz do wszystkich, którzy brali czynny udział w akcji ratunkowej.

Family of boy attacked by crocodile thank zoo staff who rescued him https://t.co/NlBWoJzVwL— BBC Norfolk (@BBCNorfolk) July 1, 2026

– Chcielibyśmy podziękować pracownikom zoo, którzy uratowali naszego syna z wybiegu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie i życzenia, które otrzymaliśmy, a także wszystkim, którzy uczestniczą w jego leczeniu i powrocie do zdrowia – przekazała rodzina.

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Bezpośrednio po incydencie mundurowi zatrzymali 30-latka z Norfolk, stawiając mu zarzut próby morderstwa. Niespodziewanie jednak mężczyzna opuścił areszt po wpłaceniu kaucji - zdaniem śledczych jego psychika uniemożliwia przeprowadzenie przesłuchania. Z medialnych doniesień wynika, że napastnik jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną i feralnego dnia odwiedzał zoo w towarzystwie opiekunów. Jak podaje „Daily Mail”, próbowali oni rzekomo oddalić się z miejsca zdarzenia wraz z podopiecznym, lecz ich ucieczka została udaremniona. Sytuacji bacznie przygląda się też brytyjska opieka społeczna, bo wszystko wskazuje na to, że osoby wyznaczone do pilnowania 30-latka nie dopełniły swoich obowiązków. Stali zaledwie kilka kroków dalej i całkowicie przegapili moment ataku. Sprawę bada policja.