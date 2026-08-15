Sztuczna inteligencja wybrała pięć modnych miast na city break! Te miejsca w Europie to teraz hit

Sztuczna inteligencja wskazała pięć europejskich miast na city break 2026. Skusisz się?

City break to dobry sposób na krótki wyjazd bez planowania długiego urlopu. W 2026 roku, obok klasyków takich jak Paryż, Rzym czy Barcelona, coraz większym zainteresowaniem cieszą się miasta, które można zwiedzić w dwa lub trzy dni, dobrze zjeść i przy okazji nie spędzić połowy wyjazdu w kolejkach do największych atrakcji.

1. Tirana, Albania Stolica Albanii szybko zmienia się w jedno z ciekawszych miast na krótki wyjazd. Przyciąga kolorowym centrum, restauracjami, kawiarniami i cenami, które nadal są niższe niż w wielu popularnych stolicach Europy. Z Tirany łatwo też wyskoczyć nad morze lub w góry.

2. Walencja, Hiszpania Dobra alternatywa dla zatłoczonej Barcelony. Walencja łączy stare miasto, szerokie plaże i nowoczesne Miasto Sztuki i Nauki. To również świetny kierunek dla osób, które jadą do Hiszpanii dla jedzenia – właśnie z tego regionu pochodzi paella.

3. Lublana, Słowenia Niewielka stolica, którą można spokojnie poznawać pieszo. Są tu bulwary nad rzeką, zamek, dużo zieleni i kawiarnie w centrum. Lublana sprawdzi się zwłaszcza dla osób, które nie chcą podczas weekendowego wyjazdu tracić czasu na długie przejazdy między atrakcjami.

4. Porto, Portugalia Porto od kilku lat mocno zyskuje na popularności. Przyciąga zabytkowym centrum, widokami na rzekę Douro, charakterystycznymi kamienicami i piwnicami z winem porto. Jest mniejsze od Lizbony, dlatego dobrze nadaje się na trzy- lub czterodniowy wyjazd.

5. Bolonia, Włochy Bolonia to dobry wybór dla tych, którzy znają już Rzym, Mediolan czy Wenecję i chcą zobaczyć inną stronę Włoch. Miasto słynie z długich arkad, zabytkowego centrum i świetnej kuchni. Warto spróbować tagliatelle al ragù, tortellini i mortadeli. Większość najważniejszych miejsc można zobaczyć pieszo, dlatego Bolonia świetnie nadaje się na weekendowy wyjazd.

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