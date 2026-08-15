Ona naprawdę to założyła! Prześwitująca kreacja gwiazdy

Ada Fijał od lat wyróżnia się na tle polskich gwiazd. Aktorka chętnie eksperymentuje z modą, a jej stylizacje często są odważne, nietuzinkowe i pełne charakteru. Tym razem również postawiła na look, który zdecydowanie przyciąga uwagę. Na swoim instagramowym profilu pokazała wakacyjne kadry, na których prezentuje się w czerwonym bikini. Sama stylizacja byłaby już mocnym wyborem, ale gwiazda postanowiła pójść o krok dalej. Na kostium narzuciła siatkę, która więcej odsłaniała, niż zakrywała. Efekt? Wakacyjny i przyciągający wzrok.

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Wakacyjna stylizacja przykuwa uwagę. Wielka gwiazda w bikini jak rybka w siatce

Czerwone bikini od razu rzuca się w oczy. Intensywny kolor podkreśla wakacyjny charakter zdjęć, ale prawdziwym elementem przyciągającym uwagę jest narzucona na kostium siateczka. Delikatny materiał układa się na sylwetce i tworzy stylizację, która zapada w pamięć.

Ada Fijał najwyraźniej doskonale wie, jak wykorzystać modę, żeby zrobić wrażenie. Zamiast klasycznej plażowej narzutki czy zwiewnej sukienki zdecydowała się na rozwiązanie znacznie bardziej oryginalne. Siateczkowy materiał sprawił, że czerwone bikini pozostało mocno widoczne, a całość nabrała pazura.

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Gwiazda nie pierwszy raz pokazuje, że nie boi się eksperymentować. Jej styl często opiera się na łączeniu pozornie niepasujących elementów, mocnych kolorach i odważnych dodatkach. Tym razem również nie było miejsca na nudę.

Wakacyjne fotografie szybko przyciągnęły uwagę internautów. Trudno się dziwić – stylizacja zdecydowanie wyróżnia się spośród typowych zdjęć znad basenu czy plaży! Czerwone bikini w połączeniu z transparentną siatką tworzy look, który można śmiało określić jako odważny. Co jeszcze dla nas przygotuje? Czas pokaże.

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Zobacz naszą galerię: Wakacyjna stylizacja przykuwa uwagę. Wielka gwiazda w bikini jak rybka w siatce

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