Nocna balanga z tłumem gwiazd! Liszowska puszcza dymka, Kurdej-Szatan sączy złoty trunek. Fajnie się bawią?

50. urodziny Marysi Sadowskiej i balanga z tłumem gwiazd!

Kogo tam nie było! Solenizantka Maria Sadowska (49 l.) z mężem Adrianem Łabanowskim (41 l.), Monika Olejnik (69 l.) odstrzelona w białą suknię, Barbara Kurdej-Szatan (40 l.), Joanna Liszowska (47 l.), Rafał Brzozowski (45 l.), Patrycja Markowska (46 l.) z mężem Tomkiem Szczęsnym, Joanna Racewicz (53 l.), Sasza Strunin (36 l.), Ada Fijał (49 l.), a nawet Krzysztof Ibisz (61 l.).

Joanna Liszowska i Basia Kurdej-Szatan oddawały się ożywionej dyskusji sącząc złote trunki, Patrycja Markowska i ukochany Tomek nie szczędzili sobie czułości, Krzysztof Ibisz olśniewał uśmiechem pozując do wspólnych fotek.

Im dłużej trwała impreza, tym więcej gości przenosiło się na leżaki by korzystać z nocnego powietrza... i puszczać dymka, jak np. Joanna Liszowska. Gwiazda zaprezentowała się w swoim stylu - szpilki i jeansowe szorty, by podkreślić zgrabne nogi, oraz potwornie długi kuc niczym prawdziwy koński ogon.

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Elegancka Olejnik, połyskująca Fijał i odważna Sadowska

Odwrotne podejście do stylizacji wybrała Monika Olejnik - elegancka gwiazda prezentowała się w białej sukni z czarnymi dodatkami - nieodzownymi obcasami i strojną biżuterią. Najlepszym dodatkiem był jednak szeroki uśmiech, który zupełnie nie schodził jej z twarzy i dodawał uroku.

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Ada Fijał przybyła malutkim autkiem i zmieniała wygodne do prowadzenia laczki na imprezowe szpilki, pasujące do "lusterkowej" kreacji. Patrycja Markowska i jej ukochany wybrali czerń. Ona pokazała umięśniony brzuch, on - tatuaże. Wszystkich jednak kreacją przebiła świętująca 50. urodziny Marysia Sadowska - błyszcząca niczym kula dyskotekowa miniówka i kozak-japonki. Kto by wymyślił takie połączenie?

Zobaczcie galerię zdjęć z imprezki w galerii pod tekstem!

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