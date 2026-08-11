Lata mijają, a on... tylko przystojnieje! Jan Wieczorkowski zachwycił internautów. "Jak grecki bóg"

Jan Wieczorkowski - kariera i życie prywatne

Jan Wieczorkowski to urodzony 24 lutego 1972 roku w Rabce-Zdroju polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Ogólnokrajową popularność i sympatię widzów zdobył pod koniec lat 90. dzięki roli Michała Chojnickiego w kultowym serialu "Klan".

Mimo olbrzymiego sukcesu w serialu, po kilku latach zdecydował się opuścić obsadę, aby uniknąć zaszufladkowania i rozwijać karierę w zróżnicowanych projektach. Doświadczenie szlifował na deskach warszawskich teatrów, a na ekranie dał się poznać z niezwykle wszechstronnej strony. Widzowie doskonale kojarzą go z czołowych ról w hitowych produkcjach telewizyjnych, takich jak "Czas honoru", "Teraz albo nigdy!", "O mnie się nie martw" czy "Stulecie Winnych". Aktor ma na swoim koncie również liczne występy w fabularnych produkcjach filmowych, m.in. w komedii "Ubu Król" czy dramacie "To my".

Prywatnie artysta przez lata uchodził za jednego z najbardziej rozchwytywanych amantów polskiego show-biznesu, jednak ustatkował się u boku Urszuli Kaczmarczyk. Para wzięła ślub w 2010 roku i wspólnie wychowuje dwóch synów – Jana oraz Ksawerego. Aktor wielokrotnie podkreśla w wywiadach, że rodzina jest dla niego najważniejszym priorytetem, a rola ojca przynosi mu w życiu najwięcej spełnienia i dojrzałości.

Jan Wieczorkowski zmienił się nie do poznania. Kiedyś był „łamaczem serc”

Jan Wieczorkowski jak grecki bóg. Fani zachwyceni

Jan Wieczorkowski pojawił się na ostatniej ściance Polsatu związanej z ramówką. Mężczyzna dumnie wkroczył i zaczął pozować. Nie spodziewał się jednak, że fani będą tak piali z zachwytu z jego wyglądu. Jan Wieczorkowski jak grecki bóg! Takie komentarze pojawił się w mediach społecznościowych:

Jak wino

Naprzystojnieszy polski aktor

Bardzo fajnie wyglada , facet ma klase

Ma to coś

Ależ jest przystojnym pięknym mężczyzną!!!! ❤️❤️Jak wino ,czym starszy tym przystojniejszy

Polski Leonardo di Caprio

Cukierasek

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak obecnie wygląda Jan Wieczorkiewicz!