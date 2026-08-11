Lata mijają, a on... tylko przystojnieje! Jan Wieczorkowski zachwycił internautów. "Jak grecki bóg"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-11 13:50

Jan Wieczorkowski jest jednym z lepszych polskich aktorów. Mężczyzna nigdy nie ukrywał, że na ściankach stawia głównie wtedy, kiedy musi. Na swoim Instagramie za to jest bardzo aktywny. Fani podczas ramówki Polsatu zauważyli, że przeszedł oszałamiającą przemianę. Im starszy, tym przystojniejszy! Musicie zobaczyć zdjęcia

Jan Wieczorkowski - kariera i życie prywatne 

Jan Wieczorkowski to urodzony 24 lutego 1972 roku w Rabce-Zdroju polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Ogólnokrajową popularność i sympatię widzów zdobył pod koniec lat 90. dzięki roli Michała Chojnickiego w kultowym serialu "Klan".

Mimo olbrzymiego sukcesu w serialu, po kilku latach zdecydował się opuścić obsadę, aby uniknąć zaszufladkowania i rozwijać karierę w zróżnicowanych projektach. Doświadczenie szlifował na deskach warszawskich teatrów, a na ekranie dał się poznać z niezwykle wszechstronnej strony. Widzowie doskonale kojarzą go z czołowych ról w hitowych produkcjach telewizyjnych, takich jak "Czas honoru", "Teraz albo nigdy!", "O mnie się nie martw" czy "Stulecie Winnych". Aktor ma na swoim koncie również liczne występy w fabularnych produkcjach filmowych, m.in. w komedii "Ubu Król" czy dramacie "To my".

Prywatnie artysta przez lata uchodził za jednego z najbardziej rozchwytywanych amantów polskiego show-biznesu, jednak ustatkował się u boku Urszuli Kaczmarczyk. Para wzięła ślub w 2010 roku i wspólnie wychowuje dwóch synów – Jana oraz Ksawerego. Aktor wielokrotnie podkreśla w wywiadach, że rodzina jest dla niego najważniejszym priorytetem, a rola ojca przynosi mu w życiu najwięcej spełnienia i dojrzałości.

Jan Wieczorkowski zmienił się nie do poznania. Kiedyś był „łamaczem serc”

Jan Wieczorkowski jak grecki bóg. Fani zachwyceni 

Jan Wieczorkowski pojawił się na ostatniej ściance Polsatu związanej z ramówką. Mężczyzna dumnie wkroczył i zaczął pozować. Nie spodziewał się jednak, że fani będą tak piali z zachwytu z jego wyglądu. Jan Wieczorkowski jak grecki bóg! Takie komentarze pojawił się w mediach społecznościowych:

  • Jak wino
  • Naprzystojnieszy polski aktor
  • Bardzo fajnie wyglada , facet ma klase
  • Ma to coś
  • Ależ jest przystojnym pięknym mężczyzną!!!! ❤️❤️Jak wino ,czym starszy tym przystojniejszy
  • Polski Leonardo di Caprio
  • Cukierasek 

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak obecnie wygląda Jan Wieczorkiewicz! 

Aktor Jan Wieczorkowski na ściance. Na miniaturze aktor bez koszulki w wodzie. O jego metamorfozie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 27
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JAN WIECZORKOWSKI