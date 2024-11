Pamiętacie pierwszego Michała z "Klanu"? Lepiej usiądźcie! Tak zmienił się Jan Wieczorkowski

Jan Wieczorkowski kariera. Nie tylko Michał z "Klanu"

Druga połowa lat 90. to w TVP przede wszystkim serial "Klan", który nadawany jest do dziś, ale już nie cieszy się taką popularnością, jak w końcówce XX wieku. W pierwszej obsadzie kultowej telenoweli ważną postacią był 25-letni wówczas Jan Wieczorkowski. Zagrał on rolę Michała Chojnickiego, utalentowanego piłkarza Sparty Stec i polskiej reprezentacji młodzieżowej. Zawodnik miał wyjechać do niemieckiego klubu, ale został brutalnie pobity przez kiboli i jego kariera została przerwana. Aktor grał w "Klanie" do 2004 roku. Michał Chojnicki jednak w serialu występował nadal. W postać wcielił się bowiem Daniel Zawadzki, który w kultowej telenoweli TVP gra do dziś. Jan Wieczorkowski po odejściu z "Klanu" grał m.in. w "Fali zbrodni", "Czasie honoru", "Przyjaciółkach" czy "Pierwszej miłości". Wielu widzów kojarzy go jednak przede wszystkim z rolą Michała w serialu "Klan".

Tak zmienił się Jan Wieczorkowski. Mocno dojrzał od czasu roli Michała w "Klanie"

Jan Wieczorkowski dziś jest szczęśliwym mężem fotoedytorki Urszuli i ojcem dwóch synów: Jana (15 l.) i Wincentego (10 l.). W zeszłym roku aktor pokazał się z nimi na jednym z meczów Legii Warszawa. Pierwszy Michał z "Klanu" jednak nie epatuje nadmiernie swoim życie prywatnym. Kiedyś w rozmowie z "Galą" opowiedział jednak o swojej małżonce.

Połączyła nas damsko-męska chemia. Kiedy mężczyzna poznaje kobietę, idzie za głosem serca. Nie zastanawiałem się nigdy, jakie cechy charakteru musi mieć moja żona. Dziś wiele osób z młodego pokolenia ma określony plan na życie: wie, z kim i dlaczego chce się związać. Nam miłość się przytrafiła

- wyznał Jan Wieczorkowski, który właśnie wrzucił na Instagrama swoje nowe zdjęcie w towarzystwie kolegów: Jędrzeja Hycnara i Fabiana Kocięckiego. Lepiej usiądźcie! W naszej galerii prezentujemy, jak zmienił się Jan Wieczorkowski. Od czasu grania Michała w "Klanie" mocno dojrzał. Poznalibyście go?

