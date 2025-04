Duże utrudnienia w Warszawie. Tramwaje i autobusy pojadą objazdami

CO DALEJ?

Piątek będzie dla mieszkańców Warszawy dniem szczególnym nie tylko ze względu na zbliżający się Wielki Tydzień. Na ulicach wielu dzielnic stolicy odbędą się tradycyjne nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które mogą powodować poważne utrudnienia w ruchu drogowym oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Uroczystości rozpoczną się popołudniu i potrwają do późnych godzin wieczornych.

Drogi Krzyżowe w Warszawie. Gdzie spodziewać się utrudnień w ruchu?

W Śródmieściu procesja wyruszy sprzed kościoła Najświętszego Zbawiciela o godzinie 19 i potrwa do 21. Wierni przejdą ulicami Marszałkowską, al. Armii Ludowej, przez rondo Jazdy Polskiej i ul. Waryńskiego, by wrócić na plac Zbawiciela. Przemarsz może spowodować zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych i tramwajowych, między innymi: 10, 11, 14, 15, 118, 151, 411, 502, 514, 520 i 525.

Na Mokotowie zaplanowano aż cztery procesje. O godzinie 19 wierni z parafii św. Szczepana przejdą ulicami Melsztyńską, Wiśniową, Narbutta i Sandomierską, wracając do punktu wyjścia. W parafii św. Andrzeja Boboli nabożeństwo rozpocznie się o 19:30, a jego uczestnicy przejdą ulicami Rakowiecką, Asfaltową, Narbutta i Łowicką, co może wpłynąć na trasę linii 119. Procesja z parafii św. Michała Archanioła, również rozpoczynająca się o 19:30, przejdzie ulicą Puławską (w stronę Ursynowa), Odyńca, Kazimierzowską i Racławicką, po czym powróci na Puławską. Utrudnienia mogą dotknąć linie 141 i 172. Z kolei o godzinie 19:45 wyruszy Droga Krzyżowa z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, której uczestnicy przejdą ulicami Rzymowskiego, Gotarda, Orzycka, Aleją Lotników i Bełdan. Możliwe objazdy dotyczą linii 174, 189, 193, 317, 401 i 402.

W dzielnicy Ochota uczestnicy nabożeństwa wyruszą o godzinie 20 sprzed budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Banacha. Procesja potrwa do godziny 22 i przejdzie przez park Skłodowskiej-Curie, ulicę Wawelską, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecką, Akademicką i Uniwersytecką, kończąc się przy kościele św. Jakuba Apostoła na placu Narutowicza. W czasie trwania uroczystości mogą wystąpić zmiany w kursowaniu autobusów 157, 167, 182, 187, 191, 517 i 523.

Na Białołęce procesja rozpocznie się o godzinie 19 przy parafii Najświętszej Maryi Matki Pięknej Miłości na Tarchominie. Uczestnicy przejdą ulicami Myśliborską, Światowida i Botewa. Przejście przez torowisko może spowodować czasowe wstrzymanie ruchu tramwajów 2 i 17, a autobusy linii 126, 152, 186 i 509 zostaną skierowane na objazdy.

W Ursusie wierni z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP wyruszą o 18:30 ulicami Rynkową, Bohaterów Warszawy, 1 Maja, Sosnkowskiego, Plutonu AK „Torpedy” i Cierlicką. Procesja potrwa do godziny 20 i może zakłócić kursowanie autobusu linii 187. Druga uroczystość w tej dzielnicy odbędzie się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa − od 18:45 do 20 wierni przejdą ulicami Piastowską, Regulską, II Armii Wojska Polskiego i Kompanii AK „Kordian”, co może wpłynąć na linie 191 i 207.

W parafii św. Brata Alberta w Wesołej nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 18:45 i obejmie ulice Brata Alberta, Uroczą, Rysią, Wilanowską i ponownie Brata Alberta. Autobus linii 183 będzie w tym czasie kursował objazdem.

W Wilanowie wierni z parafii Opatrzności Bożej wyruszą o 18:30 i do 19:30 przejdą aleją Rzeczypospolitej, ulicą Branickiego oraz osiedlową drogą do Sejmu Czteroletniego. Zmiany mogą dotyczyć kursowania autobusu linii 217.

Na Żoliborzu, po Mszy świętej o godzinie 17, z kościoła św. Stanisława Kostki wyruszy Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Trasa procesji obejmie okoliczne ulice i zakończy się w miejscu rozpoczęcia.

Z kolei Diecezjalna Droga Krzyżowa rozpocznie się na Bródnie przy kościele św. Włodzimierza około godziny 19, po wcześniejszej Mszy Świętej o 18 pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Procesja zakończy się w parafii św. Faustyny. Choć dokładna trasa nie została podana, należy spodziewać się utrudnień w tej części Pragi Północ.

Ze względu na szeroki zakres i liczbę zaplanowanych uroczystości, w całej Warszawie należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami i zmianami tras wielu linii autobusowych i tramwajowych. Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów i wybieranie alternatywnych tras podróży, szczególnie w godzinach wieczornych. Kierowcom zaleca się omijanie rejonów objętych procesjami i korzystanie z głównych arterii, które nie będą w tym czasie zamykane.

