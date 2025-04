Kacper Kuszewski przyznał to otwarcie! Najbardziej osobiste wyznanie gwiazdora TVP. To już nie temat tabu

Piotr Zelt to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów polskiego kina i teatru. Sympatię widzów zdobył rolami w kultowych serialach i filmach, a jego charakterystyczny głos i charyzma uczyniły go jedną z bardziej wyrazistych postaci show-biznesu. Choć zawodowo odnosił sukcesy, jego życie prywatne nie zawsze było usłane różami. W rozmowie z jednym z podcasterów aktor po raz pierwszy odniósł się do rozstania z byłą partnerką, które jak się okazuje - było wynikiem jej niewierności.

Piotr Zelt rozprawia o niewierności byłej ukochanej. Wbiła mu nóż w serce

W rozmowie z "Żurnalistą" Piotr Zelt wyjawił prawdę na temat swojego związku, który przed laty tworzył z Moniką Ordowską.

Ja wtedy nie uganiałem się za dziewczynami dwadzieścia lat młodszymi ode mnie pasjami. Ja zobaczyłem tę jedną, która mi się wydała tak pogodna i tak odmienna od tego, co miałem wcześniej, że rzeczywiście uległem głębokiej fascynacji. Nie patrzyłem w metrykę wtedy - wyjawił mężczyzna.

Piotr Zelt musiał także skonfrontować się z pojawiającymi się plotkami na temat swojej rodziny. Kolorowa prasa pisała przed laty, że dziecko, które wychowuje z Ordowską nie jest jego. Córka modelki miała być owocem związku z poprzednim partnerem. W sieci krążyła nawet plotka o tym, że znany aktor o zdradzie dowiedział się tylko dlatego, że po niegroźnym wypadku lekarze zasugerowali mu wykonanie testów na ojcostwo. Teraz po latach wyszło, że była to wymyślona historia.

Wspomniana młoda osoba zostawiła swojego poprzedniego partnera i związała się ze mną. Po jakimś czasie, kiedy się urodziło dziecko, dowiedziałem się, że ten były partner opowiada tu i ówdzie, że to on jest ojcem. I stąd to się wzięło, że postanowiłem sprawdzić. Ta historia z lekarzami to było wymyślone - mówił w podcaście u "Żurnalisty" aktor.

