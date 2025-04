Marcin Hakiel wygadał się na temat ślubu z Dominiką Serowską. Nawet jego rodzice się dziwią!

Marcin Hakiel bardzo mocno przeżył rozstanie z Kasią Cichopek. Początkowo tancerz nie mógł odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wszystko zmieniło się, gdy poznał Dominikę Serowską. Ich relacja rozwijała się w iście sprinterskim tempie. Zaczęli się spotykać w drugiej połowie 2023 roku, a już w maju 2024 zakochani poinformowali świat, że spodziewają się dziecka! Przypomnijmy, że Marcin Hakiel ma już dwoje dzieci z Katarzyną Cichopek: syna Adama (16 l.) i córkę Helenę (12 l.). Mimo to jednak razem z Dominiką uczęszczał do szkoły rodzenia. 4 grudnia na świat przyszedł drugi syn tancerza - Romeo. O jego narodzinach Marcin Hakiel poinformował w mediach społecznościowych. Niektórzy zastanawiają się, czy w związku z pojawieniem się dziecka, tancerz i Dominika Serowska w końcu zdecydują się na ślub.

Sprawa jest jednak dość skomplikowana. Wygląda na to, że zarówno Marcin Hakiel, jak i jego ukochana wcale nie śpieszą się z formalizowaniem swojego związku. Rąbka tajemnicy były mąż Kasi Cichopek uchylił w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Marcin Hakiel dopiero co trzeci raz został ojcem, a tu taka wiadomość! Powiedział to do kamery!

Kompletnie nie ma daty. Myślę, że jeśli się zdecydujemy, to zrobimy to bardziej spontanicznie i bez jakichś wielkich przygotowań. Myśleliśmy nawet, jak o tym rozmawialiśmy, że gdzieś sobie polecimy i zrobimy to na spontanie i tak trochę inaczej

- zdradził Marcin Hakiel. Co ciekawe, postawa tancerza i Dominiki dziwi i jego rodziców, i jej. Zakochani jednak mają swój świat i swoje zasady.

- podkreślił gwiazdor. Z kolei Dominika Serowska jakiś czas temu wyznała, że nigdy nie marzyła o tym, by wyjść za mąż, ale dodała, że... "marzenia się zmieniają z wiekiem".

No nie wiem, nie czuję tego, to nie jest jakiś must have w życiu, żeby założyć tę białą suknię. To by chyba było dla mnie za bardzo stresujące. Wolałabym, żeby to jakoś inaczej wyglądało