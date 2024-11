Marcin Hakiel już umie rodzić! Wraz z Dominiką ukończyli szkołę rodzenia

Wiktoria i Adam z "Rolnik szuka żony" rozstali się! Co się stało? "To jest dla ciebie śmieszne?"

Marcin Hakiel i Dominika Serowska - poród lada dzień

Dominika Serowska rodzi lada dzień! Marcin Hakiel zostanie ojcem po raz trzeci, ale to pierwsze dziecko tancerza z aktualną partnerką. Nic dziwnego, że zdecydowali się to celebrować i przygotować się możliwie najlepiej. Choć dla Hakiela to nie pierwszyzna, wszak ma dwoje dzieci z małżeństwa z Kasią Cichopek, grzecznie chodził z ukochaną na szkołę rodzenia. Ojciec 15-letniego Adama i 11-letniej Heleny przypomniał sobie co i jak.

- Dla mnie to jest już kolejne dziecko, najważniejsze, żeby było zdrowe i wtedy wszystko się ułoży - mówił niedawno tancerz w rozmowie z Plejadą, przy okazji wyznając, że zamierza rozpieszczać maleństwo pod nieobecność Dominiki.

Marcin Hakiel ukończył z Dominiką szkołę rodzenia

Pierwszy syn pary ma przyjść na świat już w grudniu. Na szczęście, jak ustalił "Super Express", zdążyli przeszkolić się na szkole rodzenia w jednym ze stołecznych szpitali, by mieć pewność że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Marcin Hakiel przybył nawet ze słodkim prezentem na ostatnie zajęcia! Sama przyszła mama zdradziła na swoim Instagramie, że w ciąży przytyła 18 kilo i już nie może się doczekać do powrotu dawnej sylwetki. - Ja lubię siebie szczupłą, więc zamierzam wrócić na spokojnie do poprzedniej wagi, ale myślę, że geny mi w tym pomogą – podkreśliła na InstaStories. Z kolei na pytanie, czy zamierza rodzić siłami natury czy przez cesarskie cięcie, odpowiedziała że nie da się tego zaplanować. Dodała także, że już ma spakowaną torbę do szpitala, więc z pewnością przyszli rodzice są już zwarci i gotowi. Życzymy powodzenia!

