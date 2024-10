Tak Marcin Hakiel nazwał ciężarną narzeczoną. Oryginalnie to mało powiedziane!

Marcin Hakiel po wielkiej burzy w swoim życiu prywatnym, znalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Para jest już po zaręczynach i spodziewa się dziecka. O tym, że narzeczona tancerza jest w ciąży, sama poinformowała w maju 2024 roku. Potem zakochani zdradzili płeć dziecka. Podczas baby shower za ich plecami pojawił się złoty napis ""It's a boy", co oznacza, że na świat przyjdzie chłopiec. Co ciekawe, Dominika nie ukrywa, że z Marcinem może różnić się w podejściu do wychowania maleństwa. Jednak z tego powodu kłopotów nie przewiduje.

My się różnimy w różnych kwestiach i często mamy takie momenty, że się przegadujemy i ja mam zupełnie inne zdanie niż Marcin, więc to jest u nas normalne i czy to będzie dotyczyło dziecka, czy to będzie dotyczyło innego tematu, to nie jest coś, co mnie przeraża. Raczej myślę, że aż tak się nie będziemy w tym różnić, na pewno chcemy dobrze, więc to jest dosyć kluczowe, a reszta, no to trzeba będzie się jakoś dogadać