Marcin Hakiel zostanie ojcem. Jak będzie wychowywał dziecko?

Marcin Hakiel po burzliwym rozstaniu z Kasią Cichopek ułożył sobie życie z Dominiką. Para zaczęła spotykać się jesienią 2023 roku, a już w maju wyszło na jaw, że tancerz po raz trzeci zostanie ojcem. Później spotkaliśmy Marcina Hakiela i Dominikę na rodzinnym spacerze, podczas którego partnerka uczestnika wielu edycji "Tańca z gwizdami" zajadała się smakołykami i trzymała się za brzuch. Oboje są bardzo podekscytowani tym, że niebawem na świat przyjdzie ich dziecko. Pojawiły się jednak drobne różnice zdań w kwestii wychowania malucha. Marcin Hakiel zaczął bowiem fikać! - My się różnimy w różnych kwestiach i często mamy takie momenty, że się przegadujemy i ja mam zupełnie inne zdanie niż Marcin, więc to jest u nas normalne i czy to będzie dotyczyło dziecka, czy to będzie dotyczyło innego tematu, to nie jest coś, co mnie przeraża. Raczej myślę, że aż tak się nie będziemy w tym różnić, na pewno chcemy dobrze, więc to jest dosyć kluczowe, a reszta, no to trzeba będzie się jakoś dogadać - podkreśliła Dominika w rozmowie z Plejadą.

Marcin Hakiel fika, Dominika ripostuje

Tancerz jednak ma swój plan, który raczej nie przypadnie jego partnerce do gustu. Niby zapewnia, że się dogadają, ale... - Dogadamy się, dla mnie to jest już kolejne dziecko, najważniejsze, żeby było zdrowe i wtedy wszystko się ułoży. A to, czy jak sobie wyjdziesz z przyjaciółkami, to je troszkę bardziej rozpieszczę, to wiesz... Czego oczy nie widzą... - zaczepnie zapowiedział Marcin Hakiel. Wszystko słyszała Dominika i błyskawicznie zgasiła ukochanego. - Będę miała rękę na pulsie - powiedziała. Widać, że jest gotowa na konfrontację. Mało tego, chyba nawet jej oczekuje! - O to chodzi w życiu, muszą być emocje - podkreśliła. Marcin Hakiel zatem chyba może fikać, ale musi liczyć się z ripostą.

