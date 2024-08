Wyszło na jaw, dlaczego Hakiel nie zatańczy w kolejnej edycji TzG. To dlatego rozstał się z Polsatem. Plotki o Cichopek się nie potwierdziły

Marcin Hakiel związany jest z "Tańcem z gwiazdami" od wielu lat. To dzięki występom w tanecznym show, w którym wielokrotnie brał udział jako tancerz partnerujący celebrytom, zyskał rozpoznawalność i popularność. W 2006 roku wygrał drugą edycję tego programu razem. Partnerował wtedy oczywiście Katarzynie Cichopek, z którą później się ożenił. Szybko stali się jedna z najbardziej medialnych par w polskim show biznesie. I rozstanie i rozwód, były bardzo szeroko komentowane. Dziś oboje są w nowych związkach i jak donoszą media, pozostają w poprawnych stosunkach jedynie ze względu na dzieci.

Hakiel nie zatańczy w TZG. Dominika oskarża Cichopek

Gdy wkrótce po tym, jak Katarzyna Cichopek została nowa gwiazdą Polsatu, okazało się, że Marcin Hakiel nie zatańczy w kolejnej edycji show, w sieci zaczęto snuć przypuszczenia, że aktorka postarała się o taki obrót spraw. Atmosferę podgrzała dodatkowo obecna narzeczona tancerza, która na swoim oficjalnym profilu na Instagramie napisała wprost, że to wina Kasi. "To chyba nie jest tajemnica... Marcina nie będzie w "TzG" przez byłą małżonkę. Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie w stacji. Sami pomyślcie... Komu by to przeszkadzało, że dwoje ludzi, którzy już dawno się rozstali, pracowali w jednej telewizji?" - argumentowała kilka dni temu ciężarna Dominika.

To z powodu Kaźmierskiej Hakiela nie będzie w 15. edycji Tańca z gwiazdami?

Jednak wg informatora Świata Gwiazd, Cichopek nie miała nic wspólnego z brakiem angażu dla Hakiela. Problemem był ktoś inny. Mianowicie Dagmara Kaźmierska. Podobno stacja nie chciała, by Hakiel, jako były partner taneczny "królowej życia", przypominał widzom i mediom aferę związaną z jej występem w programie. "Ktoś wyssał z palca te informacje, że Marcin Hakiel nie bierze udziału w „TzG” z powodu byłej żony. Bardziej prawdopodobne jest to, że zaszkodziła mu osoba Dagmary Kaźmierskiej. Stacja po prostu nie chciała, by przy okazji udziału pana Marcina, dziennikarze przypominali, z kim tańczył w poprzedniej edycji. Wiadomo, że udział Dagmary w show zakończył się skandalem" - cytuje portal. Podobno Marcin Hakiel ma wrócić do programu, gdy sprawa Dagmary Kaźmierskiej nieco ucichnie, możliwe nawet w kolejnej edycji.

