Smutne wieści dla Hakiela. Nie zobaczymy go w Tańcu z Gwiazdami?

Marcin Hakiel po kilku latach przerwy wrócił do "Tańca z gwiazdami" w ostatnim sezonie show. To on właśnie dostał jako partnerkę Dagmarę Kaźmierską, która zniknęła z programu z przyczyn zdrowotnych, ale zaraz po ujawnieniu obrzydliwych skandali z jej przeszłości. Niestety, według najnowszych doniesień, w najbliższej edycji show, nie zobaczymy już wspaniałego tancerza w Polsacie. Dlaczego?