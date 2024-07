Pierwszy uczestnik 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To znany aktor

Rafał Zawierucha to znany aktor filmowy, telewizyjny oraz teatralny. Już niedługo pojawi się w zupełnie nowej dla siebie roli. Zostanie bowiem tancerzem. Jest on pierwszym ogłoszonym uczestnikiem 15. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".