Rafał Zawierucha i jego żona Beata nie posiadają się ze szczęścia. Niespełna dwa lata po ślubie ich rodzina powiększyła się. Artysta, o którym było głośno ostatnimi czasy w związku z kampanią filmową Stopklatki od niedawna jest tatą pięknej dziewczynki. Do tej wspaniałej wiadomości dołączył zdjęcie ze spaceru. Informację o tym, że maleństwo dołączyło do jego rodziny przekazał w dość oryginalny sposób. Wybrał na tę chwilę symboliczną datę – 8 marca.

Wyjątkowy Dzień Kobiet w domu Rafała Zawieruchy

Rafał Zawierucha jest dumny z siebie i ukochanej żony, która dała mu córkę. „Mój najwspanialszy Dzień Kobiet. Nasz najpiękniejszy Cud. Miłość przynosi owoce. Te, których nie widać gołym okiem są w nas, by dojrzeć i byśmy mogli nimi się dzielić. W moim życiu kolejny owoc przyszedł na świat. Z niepowtarzalnej miłości. Nowy człowiek, od samego początku. Kochamy Cię córeczko i będziemy zawsze z Tobą” – takimi słowami zaczął swój zaskakujący wpis na Instagramie. Dotąd w mediach nikt nie pisał, że gwiazdor i jego wybranka spodziewają się maleństwa. Artysta podziękował przy okazji swojej żonie za ten piękny dar w postaci wspólnego dziecka. „Dziękuję mojej ukochanej żonie, że przez ten trud przeszła by dać nowe życie! Świat oszalał - gwiazdy na nowo się ułożyły na moim niebie. Wartości jeszcze mocniej osadziły się we mnie. Tych przeżyć i Wam wszystkim życzę. Odkrycia, że wszystko inne jest właściwie - pyłkiem na wietrze” – kontynuował swoją wypowiedź.

Rafał Zawierucha nie zapomniał o innych kobietach!

Na koniec Zawierucha złożył także życzenia wszystkim obserwującym go paniom: „Drogie Kobiety - to dar, że możemy być z Wami, wspierać i cieszyć się każdą chwilą. W tym dniu wszystkim Wam wysyłam gorące życzenia, z okazji Waszego święta”.

Dziewczynka jest pierwszym dzieckiem 37-letniego aktora. Serdecznie Gratulujemy!

