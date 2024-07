To już pewne! Ulubienica widzów i przystojny piosenkarz w "Tańcu z Gwiazdami"

Co za stroje!

Fani "Tańca z Gwiazdami" odliczają już dni do premierowego odcinka piętnastego sezonu show. Na początku lipca Polsat w oficjalnym komunikacie pokazał grafikę z jurorami i wymownym napisem: "Wracamy we wrześniu". Kto znajdzie się w składzie jurorskim? Oczywiście niezastąpiona Iwona Pavlović. Obok niej zasiądą również Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Nie zabraknie też Ewy Kasprzyk.

Wszyscy czekają jednak na wiadomości o uczestnikach. Pojawiły się już pierwsze nazwiska, jednak na razie stacja nie potwierdziła żadnego z nich. Swoją gotowość do wzięcia udziału w programie potwierdziła Majka Jeżowska. 64-letnia piosenkarka w rozmowie ze "Światem gwiazd" przyznała, że już trzy razy proponowano jej udział w programie, ale dopiero teraz się na to zdecydowała. W programie swoje umiejętności taneczne mają również zaprezentować idolka nastolatek Julia Żugaj, hokeista Mariusz Czerkawski czy gwiazdor "BrzydUli" Filip Bobek.

"Taniec z Gwiazdami": Poznaliśmy kolejnych uczestników

Fani polsatowych programów już od dawna liczą na to, że w "Tańcu z Gwiazdami" w końcu zobaczą Karolinę Gilon. Prowadząca "Love Island" ma obecnie przerwę od randkowego show, co dawało widzom nadzieję, że wystąpi w "TzG". Sama również nie wykluczała swojego udziału.

"O ile w ogóle będę w tym 'Tańcu z gwiazdami', chociaż myślę, że kiedyś na pewno wezmę w tym udział, jeżeli będzie na to czas, dlatego że to jest fantastyczna przygoda i po ostatniej edycji stwierdziłam, że fajnie byłoby wziąć w tym udział, mieć taką pamiątkę i nauczyć się tak fajnie, profesjonalnie tańczyć" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Wygląda na to, że marzenia fanów "Tańca z Gwiazdami" się spełnią. Jak się dowiedzieliśmy, 34-latka rzeczywiście będzie jedną z uczestniczek jesiennej edycji programu. Ta wiadomość z pewnością ucieszy jej fanów! Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jej tanecznym partnerem. Sama Gilon wyraziła kiedyś nadzieję, że będzie to postawny mężczyzna, który "będzie w stanie mną podrzucać, machać, trzymać, żebym mogła mu zaufać w pełni w tańcu, bo to jest najważniejsze".

To jednak nie koniec! Na parkiecie w studiu Polsatu ma zatańczyć również Filip Lato, którego widzowie doskonale znają z innego programu stacji - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 32-letni piosenkarz w 2018 roku zwyciężył dziewiątą edycję show. W finałowym odcinku Filip Lato wcielił się w Roberta Planta. Jego kreacja zachwyciła zarówno jurorów, jak i widzów.

