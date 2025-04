Odziana w seksowne body Maffashion prezentuje swoje wdzięki! Takiej figury można pozazdrościć!

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, doskonale wie, jak rozgrzać swoich fanów do czerwoności. Celebrytka podzieliła się na Instagramie przygotowaniami do wieczornego wyjścia. Filmik wcale nie był taki niewinny, jak mogłoby się wydawać. W pewnym momencie Julka zaprezentowała się w seksownym, koronkowym body. Zadbała przy tym o to, by pokazać swoje wdzięki!