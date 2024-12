Szok! To dlatego zrezygnował w "Tańca z Gwiazdami"?! Chciał uniknąć konfrontacji?

I co na to Danusia z Fatustyną?

"Taniec z Gwiazdami" bez ulubieńca widzów

To już pewne. Michał Danilczuk przechodzi z Polsatu do TVN-u. 32-latek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy nowych edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W zakończonej niedawno edycji partnerował Majce Jeżowskiej. Wiosną występował u boku Julii "Maffashion" Kuczyńskiej. Parę połączyła przyjaźń, która nie zakończyła się wraz z programem. Od dawna spekuluje się, że ich relacja to coś więcej. Sami zainteresowani milczą na ten temat. W przeciwieństwie do osób z ich otoczenia.

"Taniec z Gwiazdami" przyniósł przystojnemu tancerzowi spora popularność. Stał się też ulubieńcem widzów. Telewizja Polsat pracuje obecnie nad kolejną edycją programu. Znane są już pierwsi uczestnicy. Jedną z osób, która za kilka miesięcy będzie wirować na parkiecie jest Blanka. Po ogłoszeniu jej udziału w show pojawiły się komentarze, że gwiazda może zatańczyć z Wojciechem Kuciną, Michałem Kassinem lub Michałem Danilczukiem. Piosenkarka w rozmowie z "Super Expressem" zdementowała te plotki.

Od razu mogę zdementować, że absolutnie nie wiem i nie ma jeszcze takiej osoby, więc partner jeszcze do tańca nie jest wybrany - powiedziała nam Blanka.

"Taniec z Gwiazdami": Michał Danilczuk "uciekł" przez znanym aktorem?

Wiadomo jest kto na pewno nie zatańczy z naszą "Bejbą". Będzie to właśnie Michał Danilczuk. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że tancerz porzuca Polsat i przechodzi do konkurencji. Dzisiaj pojawił się oficjalny komunikat. Tancerza zobaczymy za stołem jurorskim w odświeżonej wersji "You Can Dance". Towarzyszyć mu będą: piosenkarka i prowadząca "Czas na show. Drag Me Out" Mery Spolsky, aktor Bartosz Porczyk, a także raperka i tancerka hip-hop Ryfa Ri.

Internauci zastanawiają się dlaczego Danilczuk zdecydował się na taki krok. Rola jurora z pewnością wiążę się z wieloma korzyściami. W tym finansowymi. Jednak cześć osób doszukuje się w tym drugiego dna. Jedna z teorii głosi, że tancerz chciał uniknąć potencjalnego uczestnika "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - Sebastiana Fabijańskiego. 37-letni aktor przed laty był w związku z domniemaną partnerką Danilczuka, Julią Kuczyńską. Para doczekała się synka i rozstała w dość nieprzyjemnych okolicznościach.

Informacje o uczestnictwie Fabijańskiego w programie, nie są jeszcze potwierdzone. Dziennikarz Pudelka zapytał Michała Danilczuka o internetowe plotki.

Nie mam zdania… To jest tak, że każdy może wziąć udział w tym programie. Nie mam na ten temat opinii. To nie jest ten moment, żebym rezygnował z tak fajnego programu tylko dlatego, że jakaś osoba przychodzi - absolutnie, to nie jest prawda. Moje rozmowy, aby zostać jurorem, trwały naprawdę bardzo długo - stwierdził tancerz.

