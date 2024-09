Anna Mucha poszła do niemieckiej knajpy. Niebywałe, co znalazło się na jej talerzu!

Po występie na Eurowizji Blanka Stajkow zdecydowanie nie może narzekać na brak pracy. W kwietniu zagrała też support na warszawskim Torwarze przed koncertem Jasona Derulo (34 l.). Miesiąc później była jedną z gwiazd Polsat Hit Festiwal 2024. Piękna wokalistka idzie jak burza i na maksa wyciska swoje przysłowiowe pięć minut. Jeszcze niedawno mówiło się, że weźmie udział w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". 25-letnia piosenkarka zrezygnowała jednak z programu z powodów zawodowych. Skupia się obecnie na pracy nad płytą oraz koncertowaniu.

Wakacje to szczególnie pracowity czas dla artystów. Również Blanka jeździła ze swoim zespołem po całej Polsce. Koniec lata nie oznacza jednak końca sezonu. Gwiazda Eurowizji wystąpiła bowiem na rozpoczęciu roku szkolnego w jednej ze szkół podstawowych w Skawinie.

W sieci pojawiły się filmiki z jej koncertu, który odbył się w ramach akcji "Najfajniejszy Pierwszy Dzwonek w Polsce". Widać na nich Blankę w towarzystwie tancerek, które razem z piosenkarką dały popis swoich tanecznych umiejętności. Na scenie często prezentuje się w odważnych, mocno wyciętych strojach. A podczas tańca często wije się, twerkuje i prezentuje inne odważne figury. Nie inaczej było podczas występu w szkole podstawowej w Skawinie. Problem w tym, że jej widownia składała się głównie z dzieci z klas od 1 do 3.

Blanka na rozpoczęciu roku szkolnego w podstawówce. Co o tym sądzicie?pic.twitter.com/WTusnuL1MJ— DudekPL4 (@DudekPL4) September 3, 2024

Burza w sieci po występie Blanki

W sieci pojawiły się filmiki z występu piosenkarki. Widać na nich jak autorka "Solo" wywija tym, co jej natura dała na oczach zdumionych uczniów. Wdzięki Blanki można było podziwiać szczególnie podczas jej nowego singla "Asereje (Airplane Mode)". Pod opublikowanymi nagraniami zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów. Część z nich nie dowierza w to, co widzi.

"To chore. Gdzie byli rodzice?", "I żaden rodzic nie zareagował?", "Kurator się powinien zająć tą placówką", "Niebywałe. To wymachiwanie tylnymi częściami ciała odbywało się na terenie placówki szkolnej", "Skoro już musiała wystąpić to chociaż mogła zrobić to w sposób odpowiedni do wieku odbiorcy i sytuacji" - można przeczytać w komentarzach.

Blanka pod ostrzałem. "Czy to jest strój do szkoły"

Portal Jastrzabpost skontaktował się z placówką, by dowiedzieć się kto wpadł na pomysł takiej formuły koncertu i czy pierwszaki powinny oglądać taniec o zabarwieniu erotycznym. Okazało się, że w tym tygodniu nie ma możliwości kontaktu z dyrekcją. Po tym przedstawiciele szkoły przestali udzielać jakichkolwiek komentarzy.

Za to Blanka nie tylko wystąpiła przed uczniami, ale zrobiła również sesję zdjęciową w jednej z klas. Piosenkarka ubrana w króciutkie spodenki i odsłaniającą brzuch kamizelkę pozowała na tle szkolnej tablicy w dość odważnych pozycjach. "Punkt widzenia: twoja nowa nauczycielka od angielskiego" - napisała w poście ze zdjęciami.

Podobnie jak przy występie, również i ta sesja nie wszystkim przypadła do gustu. Komentujący zwrócili uwagę, że część fanów wokalistki to dzieci i trzeba pamiętać, co wypada, a co nie w zależności od okazji i miejsca.

